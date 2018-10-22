Gaziantep Kolej Vakfı'nda seçim rüzgarı

GKV Özel İlkokulu, Ortaokulu, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri sandığa giderek okul temsilcilerini ve temsilci yardımcılarını seçecek. Yoğun seçim kampanyalarının sürdüğü kurumda adaylar seçmen öğrencilerin oylarını alabilmek için yüksek performans sergiliyor.

Kuruluşunun 55.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sandık heyecanı adeta dorukta. Okul meclislerinin kurulması ve okul temsilcilerinin belirlenmesi için bir biriyle yarışan başkan adayları çeşitli vaatlerle seçmenlerine ulaşarak oylarını almaya çalışıyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri okul temsilcilerini seçmek için kolları sıvadı. Seçilen sınıf temsilcileri arasından aday olan başkan adayları ve yardımcıları hazırladıkları dövizlerle okul genelinde yoğun bir seçim kampanyası yürütürken sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli vaatlerde bulunuyor. Gerçek seçim kampanyalarını aratmayacak ciddiyetle yürütülen kampanyalarda adayların afişleri ve sloganları da dikkat çekiyor.

GKV Özel Okulları bünyesinde değişik kademelerde faaliyet gösteren okulların okul öğrenci temsilcisi ve yardımcılarının seçimi için düzenlenen aday tanıtım törenlerinde adaylar kendilerine oy verecek arkadaşlarına projelerini anlattı. Diğer taraftan GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel Anadolu Lisesi, GKV Özel Fen Lisesi ve Cemil Alevli Kolejinde de aday tanıtım toplantıları yapılarak okul temsilciliği ve temsilci yardımcılığı için yarışan adayların kendilerini ve projelerini tanıtması sağlandı. Kurum genelinde süren seçim heyecanının önümüzdeki günlerde seçmen öğrencilerin sandığa gitmesinin ardından son bulacak. Okul öğrenci meclis başkanlığı ve okul temsilcilik seçim çalışmalarıyla ilgili ortak bir değerlendirme yapan GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir, "Okul öğrenci meclislerini oluşturma çalışmalarımız tamamlandı. Sınıf temsilcilerinden oluşan öğrenci meclisimiz için sınıf temsilcilik seçimleri yapılarak sınıf temsilcileri seçildi. Sınıf temsilcilerimiz arasında okul temsilciliği ve temsilci yardımcılığı için aday olmak isteyen öğrencilerimizin adaylık müracaatları alındı ve seçim çalışmaları için belirlenen kurallar dahilinde adaylarımızın toplu tanıtım çalışmaları yapıldı. Şimdi adaylarımız seçilebilmek için kendi seçim propagandalarını sürdürüyor. Okullarımızda ayrı ayrı seçim sandıkları kurulacak ve her okulun okul temsilcisi ve temsilci yardımcıları öğrencilerin oylarıyla belirlenerek sonuçlar ilan edilecektir. Demokratik kuralların hakim olduğu seçim çalışmaları kurumlarımızda da öğrenciler arasında önemli bir sinerji oluşturdu. Öğrencilerimizin seçim vaatleri ve gelecekle ilgili hazırladıkları projeleri olumlu buluyoruz. Bundan sonraki süreçte söz seçmen öğrencilerimizin olacak. Sonuçların şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dediler.

Büyük bir hızla devam eden seçim çalışmalarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan oy verme işlemlerinin ardından okul temsilciliğini kazanan adayların açıklanacağı da ifade edildi.