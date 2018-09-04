Gaziantep Kolej Vakfı’ndan en çok öğrenci tıp fakültelerine gönderildi

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Gaziantep Kolej Vakfı okullarından mezun olan öğrencilerden 48’inin tıp fakültelerini, 13’ü Eczacılık ve Diş Hekimliği fakültelerini, 31 öğrencinin Mimarlık ve Mühendislik fakültelerini, 8 öğrencinin Hukuk fakültelerini, 8 öğrenci İktisat ve İşletme fakültelerine, 7 öğrenci Sağlık Bilimleri ve 6 öğrenci de çeşitli üniversitelerin farklı fakültelerini kazanırken, 8 öğrencinin de yurt dışında dünyanın en prestijli üniversitelerinde yükseköğrenim hakkı elde etti.

Tıp, Mimarlık ve Mühendislik rekorları Gaziantep Kolej Vakfının

Sonuçlarla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar ÖSYS sonuçlarına göre yerleşen öğrencilere başarılar dileyerek “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz YKS’de önemli sonuçlar elde ederek sahip olmak istedikleri mesleklere yönelik Türkiye’nin ve dünyanın enprestijli üniversitelerinde eğitim alma hakkı kazanmışlardır” dedi.

"Endüstri 4.0’ ve Dijital dönüşümde eğitim kurumlarına büyük görevler düşüyor"

21. yüzyılın olmazsa olmazları arasında sayılan ve gelişmiş ülkelerin hızla geçişlerini sürdürdüğü dijital dönüşüm, tasarım ve endüstri 4.0’da eğitim kurumlarına büyük roller düştüğünü ve eğitimcilerin her zamankinden daha yüksek performans sergilemesinin zorunlu hale geldiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Türkiye’de 55 yıldır eğitim alanında önemli hizmetler gerçekleştirerek ülke ekonomisinin kalkınmasında katma değer üretmeyi başarmıştır. Bundan sonraki süreçte eğitim kurumlarımıza daha büyük hizmetler düşmekte olup dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’a geçiş sürecinde üstlendiğimiz görevin kutsiyetini ve ülkemiz adına önemini daha iyi kavrıyoruz. Çağın gerektirdiği nitelikte gençler yetiştirmeye kurum olarak üstlendiğimiz görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Kurumlarımızın kurucularından Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy’un şahsında bizlere büyük destek vererek başarılarımızda önemli roller oynayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği başarılarda elbette velilerimizin fedakarlıklarını göz ardı etmemek gerek. Değerli velilerimize, öğretmen ve idarecilerimize elde edilen sonuçlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.