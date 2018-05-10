Gaziantep kongre turizmi merkezi oluyor

Özellikle sağlık ve ilaç sektörünün büyük kongreleri için Gaziantep tercih ediliyor.

Tuğcan Otel Genel Müdürü Zeki Tunç Dortunç, Gaziantep’in, sahip olduğu değerleriyle Türkiye’nin en cazip kongre turizmi merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kongreler için Gaziantep’in tercih edilmesinde bir çok neden bulunduğuna dikkat çeken Genel Müdür Dortunç, "Gerek otelimizde, gerekse de ilimizde düzenlenen büyük kongrelerin sayısında son yıllarda belirgin bir artış gözlemliyoruz. Kamu kurumları, sağlık ve ilaç sektörü ile makine gibi sektörlerden gelen kongre taleplerinde artış olduğunu görüyoruz. Bu durum Gaziantep’in ekonomik kalkınması açısından son derece sevindirici. Son olarak otelimizde ’Geriatrik Anestezi ve Yoğun Bakım’ kongresini gerçekleştirdik. Uluslararası nitelikteki bu kongreye yüzlerce kişi katılırken kentimizin ekonomisine önemli katkıda bulundular. Gaziantep, kongre turizminde rakiplerine göre çok daha fazla avantajlara sahip. Çünkü kongreye katılmak amacıyla Gaziantep’e gelenler, binlerce yıldır medeniyetlerin beşiği olmuş bir coğrafyanın tarihini ve kültürünü yakından tanırken, dünyanın en lezzetli yemeklerini ve tatlılarını da tadıyor. Gaziantep’ten ayrılıp memleketlerine dönerken de, yine şehrimizin kültürünü yansıtan ürünlerle, baklava ve fıstık gibi ürünlerimizi beraberinde götürüyorlar. Sonuçta Gaziantep’e kongre için gelen misafirlerimiz güzel anılarla ayrılıyorlar. Özellikle UNESCO’nun Gaziantep’i gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil etmesinin ardından Gaziantep’e olan ilginin arttığını görüyoruz. Gastronominin ön plana çıkması, kongre için Gaziantep’in tercih edilmesinde son derece etkili oluyor" dedi.

Gaziantep, mutlaka görülmeli

Gaziantep için, "Mutlaka görülmesi gereken bir yer" diyen Tuğcan Hotel Genel Müdür Dortunç, "Gaziantep tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, gastronomisiyle farklı unsurları barındıran, farklı alanlarda önemli değerlere sahip olan ender şehirlerden birisi. Ülkemizin her köşesi ayrı güzel. Ancak Gaziantep, mutlaka görülmesi gereken bir şehir. Sosyalleşme anlamında diğer büyük kentlerde ne varsa, Gaziantep’te inanın fazlası var. Burası bir Avrupa kenti. Her fırsatta bunu özellikle vurguluyorum, bir şehri tanımanın en güzel yolu yürüyerek o şehri gezebilmektir. Gaziantep’i yürüyerek gezmek ve sokaklarında dolaşmak, keşfetmek çok kolay. Misafirlerimiz gelsinler, Gaziantep’te bir kaç gün konaklasınlar ve bu kadim şehri tanıma imkanı bulsunlar. Ben Gaziantep’e gelecek turistlerin çok keyifli günler geçireceğine inanıyorum" diye konuştu.