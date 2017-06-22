Gaziantep Lisesi Mezunları iftarda buluştu

Gaziantep Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Mehmet Emin İnce, lisenin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile kurulduğunu, Gaziantep Lisesi’nin mezunu olmanın hepimizin gururu ve onuru olduğunu söyledi.

İnce, Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği üyelerine Alleben Göleti kıyısındaki bir restoranda verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Gaziantep Lisesi mezunlarının büyük bir aile olduklarını belirtti.

Gaziantep Lisesi mezunu ve mensubu olmanın gururunu her zaman taşıyan bu büyük aileyi ayakta tutmak için derneğimiz aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İnce, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ocak 1933’te Gaziantep’i ziyareti sırasında kentin ileri gelenleri ile katıldığı toplantıda, şehir için isteklerini sormuş. Gaziantepliler bir lise yapılmasını istemişler. Büyük Önder bunun üzerine Başbakan İsmet İnönü’ye telgraf çekerek, Gaziantep’e lise açılması talimatını vermiş ve 2 Şubat 1933 yılında Gaziantep Lisesi eğitim öğretim hayatına başlamıştır” dedi.

İnce, lisenin bir eğitim kurumundan çok fazla anlam taşıdığını belirterek, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile kurulan Gaziantep Lisesi, bir eğitim kurumu olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor. Bu lise, kentin eğitimi, kültürü, sosyal hayatı, tarihi ve başarıları ile Gaziantep’in bugünlere gelmesine önemli katkı sağlamıştır. Ne mutlu Gaziantep’in sembolü Gaziantep liseliyim diyebilene, ne mutlu Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği üyelerine hizmet edebilene” dedi.

Konuşmaların ardından, Gaziantep Lisesinin 1976-1977 mezunlarından olup, Baklava Günü etkinliğine katılamayan Cengiz Halil Çiçek’e 40’ıncı yıl madalyası takdim edildi.

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Üyeleri Türk Sanat Müziği eşliğinde iftar yemeğini yedikten sonra, uzun yıllar bir arada bulunma dileğinde bulunarak vedalaştı.