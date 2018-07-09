Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 10:54

Gaziantep müzelerine yoğun ilgi

Okulların tatil olmasıyla beraber yerli ve yabancı turistler Gaziantep’e akın ediyor.

Gaziantep müzelerine yoğun ilgi

09 Temmuz 2018 10:54

Turistler özel müzelere yoğun ilgi gösteriyor.


Müzeleriyle meşhur Gaziantep’e turistlerin gelmesiyle hareketlilik yaşanıyor. Özellikle tarihi müzelere yoğun ilgi gösteren turistler, müzelerin kendilerini tarihe götürdüğünü belirtiyor. Gaziantep’i çok beğendiklerini söyleyen ziyaretçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.


Para koleksiyonu işletmecisi Esat Kaplan ise, işlerinin bu sene çok iyi olduğunu belirterek, “Bu sene işler çok iyi gidiyor. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz müzelerimizi geziyor. Çok beğeniyorlar. Özellikle isteğimiz müzelerin akşam saat 22:00 kadar açık olmasıdır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç