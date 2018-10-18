Gaziantep Müzik Festivali başlıyor

19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Gaziantep Müzik Festivali ile ünlü sanatçılar, müzikseverlerle bir araya gelecek.

Müziğin kalbi Gaziantep'te atacak. Gaziantep Üniversitesi Stadyumu'nda sahneye çıkacak olan birbirinden ünlü isimler, sevilen şarkılarını seslendirecek. Voice Ajans'ın organizasyonunu üstlendiği etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Tohum Otizm Vakfı ve Gaziantep Otizm Vakfı da destek veriyor. Otizm için farkındalık hareketi niteliği taşıyan festivalde, biletlerden elde edilecek gelirin bir kısmı, bu vakıflara bağışlanacak.

Festival Programı

Gazianteplilerin eğlenceye sürükleneceği festivalin ilk günü 19 Ekim Cuma. 18.30'da Kolpa Grubu'nun sahne almasıyla başlayacak olan festivalin ikinci konuğu ise Ahmet Aslan olacak. Günün kapanışını ise Merve Özbey ile Erdem Kınay yapacak. 20 Ekim Cumartesi günü de sahne Gökhan Bölükçü'nün olacak. Bölükçü'nün sahnesine, Çukur dizisi için düzenlediği Haydar Haydar türküsünde düet yaptığı isim olan ünlü oyuncu Nebil Sayın konuk olacak. Bir başla ünlü oyuncu Dilara Büyükbayraktar da sürpriz bir düetle Bölükçü'nün sahnesinde yer alacak. Genç sanatçının ardından Halil Sezai, Gazianteplilerle buluşacak. Festivalin kapanışı ise Emrah Karaduman'la yapılacak. Kurulan stantlarla da alternatif eğlencelerin yer alacağı festivalde, otizmli çocuklar da sahnede müzikseverleri selamlayacak.

Festivalin biletleri, Biletix ve şehirdeki yerel satış noktaları üzerinden temin ediliyor.