Gaziantep otobanı bir anda araba mezarlığına döndü

Kazada 3 kişi yaralanırken otoban bir anda araba mezarlığına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa otobanında seyir eden Özgür K. idaresindeki 41 B 2830 plakalı tır, yolun 15. kilometresinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Hüseyin Y idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır karayoluna devrilirken, üzerinde bulunan otomobiller ise yola saçıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle otobanda araç mezarlarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle üç şeridi ulaşıma kapanan yolda yaklaşık 2 saat boyunca ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Türk bayrağını karayolları işçisi kaldırdı

Kazanın ardından olay yerine gelen karayolları ekipleri, tırdaki otomobillerle birlikte bir Türk bayrağının de yere düştüğünü gördü. Bayrağı düştüğü yerden alan işçi, katladıktan sonra tır sürücüsüne verdi.

Minibüsü yeni almış

Öte yandan, kazada ismi öğrenilemeyen oğlu ile birlikte yaralanan minibüs sürücüsü Hüseyin Y.'nin, aracı kısa bir süre önce Gaziantep'teki bir galeriden alarak, kentten ayrıldığı öğrenildi. Oğlu ve yeni aldıkları minibüs ile Diyarbakır'a seyir eden Hüseyin Y, arıza nedeniyle yolun emniyet şeridinde aracı park etti. İddiaya göre aracı aldığı galeri çalışanları ile telefonla görüşen Hüseyin Y. gönderilecek ustayı beklerken kaza meydana geldi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı

Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, ikinci bir kazaya sebebiyet verilmemek için geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kaza yeri güvenlik çemberine alınırken, yolun üç şeridi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım saatlerce kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.