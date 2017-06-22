Gaziantep otogarı sakin

Daha çok batıdan doğuya yoğunluk olduğu için Gaziantep’e gelen yolcu sayısında yoğunluk yaşanmıyor. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların önceden biletlerini rezerve etmeden aynı gün içinde otogarda temin edebildikleri belirtildi.

Firma yetkilileri yapmış oldukları açıklamalarda her hangi bir yoğunluk yaşanmadığını bayram öncesi aşırı sakin geçtiğini belirterek otobüslerin boş gittiğini ve zararda olduklarını vuruladı.

Yolculardan bazıları bayram üzeri yoğun geçeceğini ve bilet bulamayacaklarından korktukları için haftalar öncesinden biletlerini aldıklarını fakat tam aksine otobüslerin çok sakin olduğunu bu duruma şaşırdıklarını dile getirdi.

Otobüs firmalarının yetkilileri yoğunluğun yarın daha da artacağını söyledi.