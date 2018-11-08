Gaziantep Polisgücü Amasya'da destan yazıyor

Etap maçları maçlarında ilk gün iddiasını ortaya koyarak rakiplerini farklı skorlarla yenen Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı adeta destan yazıyor. Şubat 2019'da Hırvatistan'da Avrupa Trophy Liginde Türkiye'yi temsil edecek olan takımın Amasya'da ilk turu lider tamamlaması ihtimali yüksek görünüyor.

Avrupalı takımların korkulu rüyası haline gelen Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilmekte olan ve 7-11 Kasım 2018 tarihleri arasında devam edecek 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etabının ilk günü adeta destan yazdı. İlk günde iki maçta toplam 13 gol atarak rakiplerini şaşkına çeviren Gaziantep Polisgücü Spor Amasya'da adeta gol fırtınası estiriyor.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 Sezonu Kadın Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etabını Polisgücü Spor Kadın Takımının lider tamamlandığını hatırlatarak Amasya'da gerçekleştirilmekte olan 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etabını da erkek takımının lider tamamlayacağına inandıklarını ifade ederek sporcuları ve teknik adamları kutladı.

Erkek takımının Şubat 2019'da Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Liginde Türkiye'yi temsil edeceğini de sözlerine ekleyen Kaplan, “Avrupa Trophy Ligi öncesinde Türkiye süper ligindeki elde edeceğimiz şampiyonluk bizler için önemli. Şubat 2019'da Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek takımımız yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Eksik sporcularımızın transferlerini gerçekleştirdik. 2019'da Türkiye'ye Trophy Şampiyonluk kupasını getirmek istiyoruz. Şimdi önümüzde 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etabı var. İlk iki maçı farklı skorlarla kazandık ve ekibimiz adını liderliğe yazdırdı. Önümüzdeki maçları da alarak 2018 yılını hem kadınlarda hem de erkeklerde Türkiye şampiyonu olarak kapatmak istiyoruz. Bu başarıları Gaziantep hak ediyor. Bu takım Gaziantep'in evlatlarının yüreklerini ortaya koyarak mücadele ettiği ve Avrupa şampiyonalarında destan yazarak Türkiye'ye 6 Avrupa şampiyonluk kupası getirmiş bir ekiptir. Aslanlarımın gözlerinden öpüyorum” dedi.

2018'de Çifte Türkiye şampiyonluğu istiyoruz

Gaziantep Polisgücü Spor baş antrenörü Yusuf Kasım da takımın yüksek bir morale sahip olduğunu 2018 yılını Türkiye şampiyonu olarak bitirmeyi hedeflediklerini, 2019 yılının şubat ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Trophy ligine iddialı gidebilmek için yoğun ve yorucu bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade ederek ilk iki maçı farklı skorlarla kazanan ekibini kutladı. 10 takımın yarıştığı 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları Amasya'da başladı. Çift devreli lig usulüne göre oynanan Hokey Süper Ligi'nin birinci etabı 7-11 Kasım tarihleri arasında Amasya'da ikinci etabı ise 26-30 Aralık tarihleri arasında Amasya'da oynanacak. Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 Sezonu Kadın Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etabını Polisgücü Spor Kadın Takımının lider tamamladığına da dikkat çeken Kasım kadın ve erkeklerde 2018 yılını şampiyon kapatacaklarına inandıklarını da sözlerine ekledi.