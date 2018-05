Gaziantep Polisgücü Avrupa Şampiyonasına iki kafileyle gidiyor

Başkan Mehmet Kaplan antrenmana gelerek Avrupa Şampiyonası öncesi sporcularla sohbet ederek sporculardan Avrupa kupalarını Gaziantep’e getirme sözü aldı.

Geçtiğimiz hafta Konya Saraçoğlu Stadı’nda devam eden 2017-2018 Sezonu Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Liginde Türkiye Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı ve Türkiye ikinciliğini elde eden Erkek Hokey takımları Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonluğu öncesi son antrenmanlarını Gaziantep’te yaptı. Başkan Mehmet Kaplan sporcuları ziyaret ederek teknik direktörlerden şampiyona öncesi bilgiler alarak her iki takımın da Avrupa Şampiyonu olmak için yarın sabah yola çıkacaklarını ifade etti. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Avusturya’nın Başkenti Viyana’ya, Erkek Hokey Takımı da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gidiyor. Her iki takımın yarın sabah Türk Hava yollarıyla İstanbul’a gideceği ve buradan Viyana ve Kopenhag’a uçacağı öğrenildi. Polisgücünün dünya genelinde önemli kulüp markalarından birisi haline geldiğini ifade eden Başkan Mehmet Kaplan her iki takımın şampiyon olmak için yola çıktığını ve Avrupa’da Polisgücü Sporun bilinirliliği yüksek takımlar arasında yer aldığını ifade ederek sporculara başarılar diledi.

"Konya’dan Kupaları Getirdik Sırada Avrupa var"

Türkiye Şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirdiklerini ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Şubat ayı içerisinde Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kapalı Alan Erkek Hokey Şampiyonası’nda Türkiye’ye şampiyonluk kupasını getirerek ülkemizin dünya standartlarında süper lige çıkmasını sağladık. Şimdi önümüzde Avusturya ve Danimarka’da gerçekleştirilecek iki önemli şampiyona var. Bu şampiyonada elde edilecek sonuç ülkemiz ve Gaziantep için olduğu kadar Türk hokeyinin dünya genelinde tanıtılması açısından da büyük önem taşıyor. Takımlarımız şampiyonaya hazır. Her iki ekibimizin hazırlıkları tamamladığını görüyorum. Morallerimiz yüksek. Yarın sabah her iki kafilemiz İstanbul aktarmalı olarak Viyana ve Kopenhag’a gidecek. 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Şampiyonada Türkiye’ye iki şampiyonluk kupası getirmek istiyoruz. Bizleri destekleyen Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Gaziantep İl Emniyet Müdürlümüz Faruk Karaduman, Gençlik Spor Müdürümüz Ökkeş Demir ile Gaziantep’in yerel, ulusal, yazılı, görsel medya mensupları başta olmak üzere THF Başkanı Sadık Karakan ve federasyonumuza takımlarımıza forma sponsoru olan Festival Halı, Anka Hastanesine ve Banetti Makarna’ya ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca şampiyona öncesi bizleri sosyal medyada yayınladıkları destek mesajlarıyla destekleyen ve moral veren milletvekillerimize, oda ve borsa başkanlarımız ile belediye başkanlarımıza rektörlerimize, dekan ve öğretim üyelerimize ve en önemlisi varlığımızın nedeni olan milletimize teşekkür ediyorum. İnşallah Avrupa’dan o kupaları da Gaziantep’e getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan, teknik direktörlerle görüşmesinin ardından sporcularla günün anısına hatıra fotoğraf çektirdi.