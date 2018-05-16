Gaziantep Polisgücü sporcularından Gazişehir’e destek

Avrupa Şampiyonası için Avusturya ve Danimarka’ya gidecek olan Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek takımlarıyla son antrenmanlarını yapan teknik direktörler Yusuf Kasım, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar sporcuların morallerinin yüksek olduğunu ve Konya’da elde edilen Türkiye Şampiyonluğunun ardından her iki takımın Avrupa’da da aynı başarıyı göstermesini beklediklerini ifade ettiler. Takımların 17 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 05.45’te Gaziantep’ten İstanbul’a hareket edeceğini, buradan da kadın takımının Avusturya’ya erkek takımının ise Danimarka’ya gideceğini ifade eden teknik direktörler, şampiyonanın 18-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacağını da sözlerine eklediler. Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü’ne de başarılar dileyen teknik heyet final maçında yüreklerinin Bursa’da atacağını da ifade ederek “Gazişehir başaracak ve Gaziantep’i süper lige taşıyacaktır. Sporculara ve teknik heyete başarılar diliyoruz” dedi.

Polisgücü spor kaptanları Gazişehir’e destek verdi

Kadın Hokey Takımı Kaptanı Leyla Öztürk ve Erkek Hokey Takım Kaptanı Yusuf Yaşar, takımların son antrenmanının ardından yaptıkları ortak açıklamada, “Gazişehir Gaziantep Futbol takımımızın Süper Lig’e çıkmasını canı gönülden istiyoruz, final maçında biz yurt dışında Avrupa şampiyonalarında olacağız ama kalbimiz, yüreğimiz, aklımız sürekli Bursa’da oynanacak final maçında olacak. Biz orada şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, Gazişehirli futbolcular da kendilerine ve Gazi şehrimize yakışır şekilde mücadele edip Süper Lig’e merhaba diyeceklerdir. Türkiye’de olsaydık final maçına Bursa’ya takım halinde gidip, doksan dakika takımımızı destekleyecektik, lakin bizler Kopenhag ve Viyana’dan dualarımızı göndereceğiz. İnşallah güzel haberi orada alırız ve bizlere de doping etkisi yapar. Moralimizi ve motivasyonumuzu yükseltir. Bizler geçen hafta sona eren, Türkiye Hokey Federasyonu Süper Liginden kupaları Gaziantep’e getirdik, şimdi Avrupa Kupasını getirmeye gidiyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, sıra Gazişehir Futbol takımında, onlar da o kupayı Bursa’da alıp şehrimize getireceklerdir, Futbol takımımıza da güveniyor ve onlara yürekten başarılar diliyoruz. Bizleri maddi ve manevi olarak her zaman destekleyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan başta olmak üzere, teknik direktörlerimiz Yusuf ve Ayşe Kasım hocalarımıza ve bütün destekçilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız. Bizleri Avrupa’da yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz. Rahmetli Sani Konukoğlu’nun "Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep" sözlerinden hareketle başarılarımızı Gaziantep’e Gazianteplilere ve milletimize armağan ediyoruz. İnşallah her iki takımımız başarıyla dönecektir” diye konuştu.