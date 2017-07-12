Gaziantep Polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı çamlıca mahallesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışma sonucunda, 60 bin TL değerinde motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, M.T. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yapılan inceleme sonucunda, değeri 60 bin TL olduğu belirlenen yedek parça malzemeleri müştekiye teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.T. isimli şüpheli şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.