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Gaziantep polisinden 1 milyon TL'lik depo baskını

Gaziantep’te polis ekipleri bir depodan çalınan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki oto yedek parçalarının bulunması için başka bir depoya baskın düzenledi.

Gaziantep'te polis ekipleri bir depodan çalınan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki oto yedek parçalarının bulunması için başka bir depoya baskın düzenledi. Çalıntı yedek parçaları ele geçiren ekipler, depo sahibi 2 şahsı da gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 31 Temmuz 2018 günü Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir depoda meydana gelen ve 1 milyon TL değerindeki oto yedek parçasının çalındığı olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çalınan malzemelerin Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde bulunan bir başka depoda saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda çalınan malzemeleri ele geçiren ekipler, malzemeleri sahiplerine teslim ederken, baskın düzenlenen deponun sahipleri C.A. ve M.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.


Şahısların haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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