Gaziantep polisinden görülmemiş operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü il genelinde yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirerek zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. Sokak satıcılarına yönelik İbn-i Sina ve Yeşilkent mahallelerindeki adreslerinde operasyon düzenleyen ekipler, didik didik evleri aradı. Ekipler aramalarda de 26 kilo 210 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi, 62,5 gram eroin, 8,8 gram ateş-buz diye tabir edilen metamfetamin, bir miktar kokain maddesi, 4 adet tabanca 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışlarından elde edilen 21 bin 850 TL para ele geçirildi. Ayrıca ev ve bahçelerde bir 3 köpek,7 adet yavru köpek ve bir de kuzu ele geçirildi. Hayvanların aç kaldığını anlayan ekipler, süt ile hayvanları besledi. Hayvanlardan anne köpek ve 7 yavrusu ile bir kuzu, ev sahiplerinin yakınları tarafından alındı.

Diğer köpekler ise polis ekipleri tarafından hayvanat bahçesine gönderildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 kişi ise sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.