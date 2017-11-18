Gaziantep polisinden silah deposuna operasyon

Görevliler tarafından tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca gövdesi, 5 adet tabanca sürgüsü, 17 adet tabanca kabzesi, 5 adet şarjör, 9 adet icra yayı, 2 adet açılmış namlu, 1 adet tabanca horozu,1 adet MKE yapımı dolu fişek, 2 adet tornavida, çok sayıda tabancaya ait parçalar ve namlu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olay ilgili olarak yakalanan T.K isimli şüpheli şahsın uyuşturucu imal ve ticareti suçundan arandığı ayrıca cezaevi firarisi de olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.