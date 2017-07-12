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12 Temmuz 2017 18:31

Gaziantep polisinden silah kaçakçılarına operasyon

Gaziantep’te silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep polisinden silah kaçakçılarına operasyon

12 Temmuz 2017 18:31


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından "Silah Kaçakçılığı" yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 adet Kaleşnikof marka tüfek, 17 adet Kaleşnikof marka tüfeğe ait fişek, 4 adet tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 67 adet fişek, 137 adet kartuş, 1 adet torna makinesi, 1 adet kartuş dolumunda kullanılan metal alet, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçaları, 4 bin 950 gram granül halde madde, bin 500 gram nitrat olduğu değerlendirilen madde ile bin 400 gram nitrit olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden D.E., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.


Diğer şüpheli M.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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