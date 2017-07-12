Gaziantep polisinden silah kaçakçılarına operasyon

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından "Silah Kaçakçılığı" yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 adet Kaleşnikof marka tüfek, 17 adet Kaleşnikof marka tüfeğe ait fişek, 4 adet tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 67 adet fişek, 137 adet kartuş, 1 adet torna makinesi, 1 adet kartuş dolumunda kullanılan metal alet, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçaları, 4 bin 950 gram granül halde madde, bin 500 gram nitrat olduğu değerlendirilen madde ile bin 400 gram nitrit olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden D.E., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Diğer şüpheli M.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.