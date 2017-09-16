Gaziantep polisinden uyuşturucu madde kullanılan yerlere operasyon

Ekipler, güçlükle girdiği binalarda didik didik uyuşturucu madde ve bağımlıları aradı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri, yeni başlayan 2017-2018 eğitim öğretim sezonu öncesinde okul öğrencilerini uyuşturucu madde bağımlılığından korumak amacıyla tedbirleri arttırdı. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını sürdüren ekipler, 18 Eylül’de start alacak okulların çevresinde bulunan ve madde bağımlıların mesken tuttuğu tespit edilen harabe binalarda denetim yaptı. Narkotik timlere Asayiş Şubesi ve Yunus ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Girişi olmayan binalara duvara tırmanarak çıkan ekipler, içeride uyuşturucu madde ve bağımlıları aradı. Her tarafı didik didik arayan ekipler, taşların altında, küçük ve karanlık bölmelerde de uyuşturucu madde aradı.

Madde kullanımının yoğun olduğu mahalle ve sokaklardaki metruk binalara yönelik yapılan uygulamalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra uyuşturucu madde sarım ve içiminde kullanılan kağıt ve malzemeler ele geçirildi.

Yaklaşık 200 polis ile gerçekleştirilen denetimler 4 saat sürerken, denetimlerin gece ve gündüz belirlenen periyotlarda devam edeceği bildirildi.