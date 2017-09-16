Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 16:54

Gaziantep polisinden uyuşturucu madde kullanılan yerlere operasyon

Yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde uyuşturucu ile mücadelede tedbirlerini arttıran Gaziantep polisi, bağımlıların uyuşturucu kullandığı tespit edilen metruk binalarda denetim yaptı.

Gaziantep polisinden uyuşturucu madde kullanılan yerlere operasyon

16 Eylül 2017 16:54

Ekipler, güçlükle girdiği binalarda didik didik uyuşturucu madde ve bağımlıları aradı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri, yeni başlayan 2017-2018 eğitim öğretim sezonu öncesinde okul öğrencilerini uyuşturucu madde bağımlılığından korumak amacıyla tedbirleri arttırdı. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını sürdüren ekipler, 18 Eylül’de start alacak okulların çevresinde bulunan ve madde bağımlıların mesken tuttuğu tespit edilen harabe binalarda denetim yaptı. Narkotik timlere Asayiş Şubesi ve Yunus ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Girişi olmayan binalara duvara tırmanarak çıkan ekipler, içeride uyuşturucu madde ve bağımlıları aradı. Her tarafı didik didik arayan ekipler, taşların altında, küçük ve karanlık bölmelerde de uyuşturucu madde aradı.


Madde kullanımının yoğun olduğu mahalle ve sokaklardaki metruk binalara yönelik yapılan uygulamalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra uyuşturucu madde sarım ve içiminde kullanılan kağıt ve malzemeler ele geçirildi.


Yaklaşık 200 polis ile gerçekleştirilen denetimler 4 saat sürerken, denetimlerin gece ve gündüz belirlenen periyotlarda devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç