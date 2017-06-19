Gaziantep polisinden uyuşturucu madde operasyonu

Gaziantep’te polis ekipleri yaptığı operasyonda 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlar ile sokak satıcılarının yakalanmalarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ö.T.G. isimli şahsın yüklü miktarda metamfetamin (Ateş Buz) maddesi getirdiği ihbarı üzerine şahsın evinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Ö.T.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.