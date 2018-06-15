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15 Haziran 2018 15:48

Gaziantep protokolü cuma namazı sonrasında halkla bayramlaştı

Gaziantep’te her bayram geleneksel olarak yapılan halkla bayramlaşma programı cuma namazının ardından gerçekleşti.

Gaziantep protokolü cuma namazı sonrasında halkla bayramlaştı

15 Haziran 2018 15:48

Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.


Ulu Cami’deki bayramlaşmaya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, milletvekilleri, kurum kuruluş yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.



Çocuklara elma şekeri dağıtıldı


Yoğun ilgi gören bayramlaşma programında cuma namazı çıkışında protokol, vatandaşların tek tek bayramını kutladı. Yaklaşık bir saat süren programa katılanlara kolonya ve şeker ikramı yapıldı. Bayramlaşmaya katılan çocuklara ise Gaziantep Valiliği tarafından elma şekeri ve oyuncak dağıtıldı.




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