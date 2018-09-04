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04 Eylül 2018 00:27

Gaziantep roket başlığı bulundu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir roket başlığı bulundu.

Gaziantep roket başlığı bulundu

04 Eylül 2018 00:27

Başlığın Afrin harekatı esnasında bölgeye atılan roketlerden olduğu tahmin ediliyor. Roket başlığının yaklaşık 45 gün önce bulunan gizemli cisim ile bağlantısı araştırılıyor


Nurdağı ilçe merkezine 25 km uzaklıktaki Kozuluk Mahallesi Kozuluk göleti çevresinde çobanlar tarafından roket başlığı bulundu. Yapılan ilk incelemede 2 metre olduğu belirlenen başlığın Rus yapımı olduğu tahmin ediliyor. İhbar üzerine olay yerine gönderilen jandarma ekiplerinin incelediği başlığın menşei ve nasıl geldiği araştırılıyor.


Afrinden atılmış olabilir


İncelemelerde roketin en erken Mart ve Nisan aylarında düşmüş olabileceği öngörülüyor. Bulunan başlığın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı ve Nisan ayına kadar süren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki terör örgütü PYD/PKK terör örgütü tarafından Türkiye’ye atılan roketlerden birine ait olabileceği düşünülüyor



Gizemli cisimle de bağlantısı araştırılıyor


Öte yandan bulunan füze başlığının ilçede 45 gün önce bulunan gizemli cisimle bağlantısının da araştırıldığı belirtildi. Vatandaşların ihbarı ile Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide ulunan esrarengiz cismin bir uydu yada roketin motor kısmı olabileceği ifade edilmişti.




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