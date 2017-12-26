Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 11:10

Gaziantep Sağlık Müdürü hastaneleri inceledi

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne yeni atanan Doç.

Gaziantep Sağlık Müdürü hastaneleri inceledi

26 Aralık 2017 11:10

Dr. Abdulkadir Turgut ildeki kamu hastanelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Servisler, poliklinikler, yoğun bakım gibi pek çok bölümü gezerek verilen sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Turgut, hastanelerin genel durumu hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı. Hastane çalışanları ile bir süre sohbet eden Turgut, çalışanların taleplerini, yaşanılan sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.


Hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden Turgut, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret esnasında İl Sağlık Müdürü Turgut’a, hastane yöneticileri ile Sağlık Müdürlüğü başkan ve başkan yardımcıları eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç