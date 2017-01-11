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11 Ocak 2017 14:48

Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi hizmete girdi

Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi hizmete girdi

11 Ocak 2017 14:48

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi hizmet vermeye başladı.
Sanayi, ticaret, turizm, tarih ve gastronomi kenti Gaziantep’in eğitim, araştırma ve okuma oranını yükseltmek için kent genelinde her yaştan vatandaşın faydalanacağı, fiziksel koşulları ile hizmet kalitesinin arttırıldığı kitap evleri ve kütüphanelerin sayısını artırmaya yönelik çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda restorasyonuyla dikkat çeken kültür merkezinin içerisinde de bir kütüphane oluşturdu.
Her yaştan vatandaşın faydalanabileceği kütüphaneye özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Haftanın 5 günü 08.00-17.00 ve Cumartesi öğlene kadar açık olan kütüphane projesiyle etüt merkezi sıfatından kurtulup daha çok okuma alışkanlığı kazandırmak ve halkın bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
Verilen hizmet ve eğitimlerden oldukça memnun kalan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
Öte yandan ücretsiz hizmet veren kütüphaneden kitap ödünç almak isteyen vatandaşlar kimlik fotokopileriyle başvuru yaparak üye olabilirler.



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