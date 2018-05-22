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22 Mayıs 2018 11:17

Gaziantep Sanayi Odası’na "Hayırlı Olsun" ziyaretleri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof.

Gaziantep Sanayi Odası’na

22 Mayıs 2018 11:17

Dr. Ali Gür, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Erhan Özmen, Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.


Rektör Gür’e ziyaretleri için teşekkürlerini sunan Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, GAÜN’ün yaptığı akademik çalışmalarla Gaziantep’in kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi. Üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, sanayici ve akademisyen arasındaki işbirliği köprüsünün güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Ünverdi, “Gençlerimizin eğitimine çok büyük önem veriyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimizin AR-GE ve yüksek teknoloji ile yapacakları çalışmalarda yanlarındayız. Elimizden ne geliyorsa bundan önce hep yaptık bundan sonra da yapmaya hazırız. Yeter ki bize gelip projelerini, çalışmalarını sunsunlar. Özellikle AR-GE, tasarım ve inovasyon noktasında üniversitelerde verilecek eğitimlere her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve GUSAD Başkanı Erhan Özmen de Adnan Ünverdi’ye başarı dileklerini iletti.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve ülkemizin gelişmesi için gayret göstereceklerini belirterek, “Kentteki bütün kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla el ele omuza verip çalışmalarımızı ortak akılla sürdüreceğiz” diye konuştu.




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