Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 16:13

Gaziantep Sanayi Odası’ndan Mesleki Eğitim Merkezinde İş Forumu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO)tarafından, Alman İşbirliği Projesi (GIZ) kapsamında 20 meslek kolunda eğitimini tamamlayan kursiyerleri işe yerleştirmek üzere, 29 Mayıs 2018 Salı günü 13.

Gaziantep Sanayi Odası’ndan Mesleki Eğitim Merkezinde İş Forumu

28 Mayıs 2018 16:13

30-15.30 saatleri arasında GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) İş Forumu düzenlenecek.


GSO-MEM’de 2018 yılı içinde düzenlenen meslek edindirme kurslarını tamamlayan 350 Türk ve Suriyeli kursiyerin işe yerleştirilmesi çalışmaları hızla devam ediyor. Kursları tamamlayan 135 kursiyer, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 37 firmaya yerleştirilerek çalışmaları izlenmeye başlandı.


GSO-MEM’deki eğitimini tamamlayan kursiyerleri istihdam eden firmalara, 6 ay boyunca istihdam edecekleri personel sayısına bakılmaksızın yarım maaş, yarım sigorta desteği ve yabancı uyrukluların çalışma izni harcırahı ve başvurularında yardımcı olmak üzere destek veriliyor. Ayrıca kursiyerleri işe alan firmalar her ay sonunda ziyaret edilerek desteklerden yararlanmaları sağlanıyor. Altı aylık istihdam desteğinden daha çok firmanın yararlanmasını sağlamak, yine teorik ve uygulama eğitimlerini tamamlayan eğitimli kişileri istihdam etmelerini teşvik etmek üzere, GSO-MEM’de periyodik olarak her ay Salı ve Perşembe günleri iş forumu düzenlenmesi hedefleniyor.


Eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri bünyelerinde çalıştırmak isteyen firmalar ile kursiyerleri bir araya getirmek ve personel seçiminin firmalar tarafından birebir yapılmasını sağlamak üzere düzenlenecek “İş Forumu”nun birincisi 29 Mayıs 2018 Salı günü GSO-MEM’de gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
29
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç