Gaziantep Sanayi Odası’ndan Mesleki Eğitim Merkezinde İş Forumu

30-15.30 saatleri arasında GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) İş Forumu düzenlenecek.

GSO-MEM’de 2018 yılı içinde düzenlenen meslek edindirme kurslarını tamamlayan 350 Türk ve Suriyeli kursiyerin işe yerleştirilmesi çalışmaları hızla devam ediyor. Kursları tamamlayan 135 kursiyer, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 37 firmaya yerleştirilerek çalışmaları izlenmeye başlandı.

GSO-MEM’deki eğitimini tamamlayan kursiyerleri istihdam eden firmalara, 6 ay boyunca istihdam edecekleri personel sayısına bakılmaksızın yarım maaş, yarım sigorta desteği ve yabancı uyrukluların çalışma izni harcırahı ve başvurularında yardımcı olmak üzere destek veriliyor. Ayrıca kursiyerleri işe alan firmalar her ay sonunda ziyaret edilerek desteklerden yararlanmaları sağlanıyor. Altı aylık istihdam desteğinden daha çok firmanın yararlanmasını sağlamak, yine teorik ve uygulama eğitimlerini tamamlayan eğitimli kişileri istihdam etmelerini teşvik etmek üzere, GSO-MEM’de periyodik olarak her ay Salı ve Perşembe günleri iş forumu düzenlenmesi hedefleniyor.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri bünyelerinde çalıştırmak isteyen firmalar ile kursiyerleri bir araya getirmek ve personel seçiminin firmalar tarafından birebir yapılmasını sağlamak üzere düzenlenecek “İş Forumu”nun birincisi 29 Mayıs 2018 Salı günü GSO-MEM’de gerçekleştirilecek.