Gaziantep savunmasında 6 bin 317 şehit için hatim duası okundu

1’inci Dünya Savaşı’ndaki büyük kayıplar sonucu milli mücadele yıllarında Antep’teki 47 bin olan nüfus 25 bine kadar geriledi. Antep, on ay dokuz gün içerisinde 6 bin 317 şehit verdi. Şehirde dört kişiden biri şehit oldu. Tam 96 yıl sonra Gaziantepli şehitlerini dualarla andı, şehitleri için ellerini semaya kaldırdı, bol bol dua etti, Ulu Camii’nden amin sesleri yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından camiden çıkan binlerce vatandaşa, cami avlusunda kurduğu stantlarda pilav, tatlı ve ayran ikram etti. Cuma vaktindeki etkinlikte daha önce indirilen hatimlerin duası yapıldı, Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu, mevlit okundu, İl Müftüsü Ahmet Çelik, dua etti. Namaz için camiye girenlere gül suyu ve lokum ikram edildi. Cuma namazının ardından cemaat, civardaki esnaf ve vatandaşlardan oluşan 5 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

“Gaziantep’in kurtuluşu çok farklı“

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Caminin çok kalabalık ve katılımın yüksek olduğunu dile getiren Yetkinşekerci, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımız 4 din görevlisi görevlendirdi. Hatim duası, Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit için. Biz de belediye olarak Antep savunmasında şehit olan 6 bin 317 şehidimizin anısına pilav, tatlı ve çay dağıtımı yaptık. Gaziantep’in kurtuluşu çok farklı ve özel bir kurtuluş, onun için gaziyiz. Halkımızı da bu etkinliğe davet ederek bu güzel günü kutlamak istedik" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Latif Karadağ ise, Büyükşehir olarak tam 96 yıl önce Antep savunmasında gözlerini kırpmadan kanlarını döken canlarını ortaya koyan 6 bin 317 şehit için Kur’an-ı Kerim tilaveti sunduklarını belirterek, şehitlerin ruhuna dualar gönderdiklerini söyledi.