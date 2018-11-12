Gaziantep şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi’nde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'nde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Kaymakçı'nın cenazesi, sabah saatlerinde Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi.
Bahaeddin Nakıpoğlu Camiinde kılınan cenaze namazına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gaziantep İl Müftüsünün kıldırdığı cenaze namazının ardından, Türk bayrağıyla örtülü tabut, cenaze aracına tekbirler ile konuldu.
Baba gözyaşlarını tutamadı
Şehit Kaymakçı'nın babası Vakkas Kaymakçı oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Annesi Zeynep Kaymakçı'yı ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti.
Tekbirler ve sloganlar eşliğinde uğurlanan Şehit Kaymakçı'nın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.