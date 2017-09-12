Gaziantep siluetini değişti

Gaziantep, 2014-2017 yıllarında yeni bir yüze kavuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, kentin siluetini değiştiren önemli projelere imza attı. Öncelikle şehir içi trafiğini rahatlatmak için köprülü kavşaklarla alternatif yollar açan Büyükşehir, yeşil alanı arttıran projelerle sosyal hayata dokundu. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 95 projenin 65’i tamamlandı, Gazianteplilerin hizmetine sunuldu. 2014-2017 yıllarında Büyükşehrin kasasından bugüne kadar 292 milyon lira çıktı. Kamuoyunda sıkça tartışılan sıkışan kent trafiğini açmak amacıyla Şahinbey Köprülü Kavşağı, Dr. Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı, Bedri İncetahtacı Köprülü Kavşağı ve Kahraman Emmioğlu Köprülü Kavşağı’nı yapan Büyükşehir, bu yatırımlara yaklaşık 90 milyon lira harcadı. Şehri baştan aşağı yeşil alanlarla donatmak için büyük gayret sarf eden Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yeşil alan ihtiyacını karşılamaya dönük çalışmalarda, yaklaşık 232 bin metrekarelik alana 17 milyon lira maliyetli 10 adet park yaptı.

Sosyal tesisler ve okullar unutulmadı

Sosyal Tesis ve Taziye Evi projelerini 8 milyon 600 bin lirayla tamamlayan Büyükşehir, böylece şehrin en büyük eksikliğini gidermiş oldu. Şehrin eğitim kalitesini yükseltmek için 381 okulda onarım çalışmaları yürütülürken,bu çalışmalara 4 milyon 300 bin lira harcadı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, 95 projenin 65’ini tamamlarken, bitirilen projelere 292 milyon lira harcadı. Müdürlük, Engelli Yaşam Merkezi, Yetim Koordinasyon Merkezi, Gaziantep Kültür Kapısı gibi prestijli 30 adet yatırımı bitirebilmek için çalışmalarını yürütüyor.

4 Köprülü kavşak daha yapılacak

Öte yandan, Beylerbeyi, Beykent ve Yeşilvadi-Havayolları kesişindeki köprülü kavşağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı devam ediyor. Bunun yanı sıra Kemal Köker Köprülü Kavşağı’nın hem projesini hem de yapımını Büyükşehir Belediyesi üstlendi.