Gaziantep Taylandlı yatırımcılar için ticaret üssü olacak

Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohı ve beraberinde ki heyet Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliklerini ziyaret ederek iki ülke arasında ki ilişkilerin ve beraberinde karşılıklı ticari iş birliğinin gelişmesi ve arttırılması için temaslarda bulundu. Ziyarette GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Kaplan ve Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Başkanı Mehmet Çıkmaz ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Tayland’ın Türkiye için önemli bir stratejik ortak olabileceğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gaziantep’in Tayland’lı sanayici ve iş adamları için önemli bir üs olabileceğini ifade ederek bölgeden Tayland’a yapılan ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi.

Kileci,“Bölgemizden Tayland’a yapılan ihracat 2016 yılında 747 Bin USD iken 2017 yılında bu rakam yüzde 77 artışla 1,3 Milyon USD’ye yükselmiştir. Bu süre dahilinde bölgemizden ihracı yapılan ilk beş mal grubu, tekstil, makine ve aksamları, kuru meyveler ve mamulleri, halı ile hububat bakliyat ve yağlı tohumlardır. 2017 yılında ülkemizden Tayland’a yapılan toplam ihracatın 160 Milyon USD’den fazla olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, Gaziantep’in Tayland ihracatında sadece binde 8’lik bir pay alması işbirliğimizin artırılarak sürdürülmesi gerektiğini ve var olan potansiyelin daha iyi bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Karşılıklı iş birliği ve görüşmelerin ihracatımızı olumlu etkileyeceğine inanıyoruz” dedi.

Gaziantep’in dünyanın en büyük halı üreticisi pozisyonunda olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, hedeflerinin Uzakdoğu ülkelerine gerçekleştirilen halı ihracat payını arttırmak olduğunu ifade ederek, Taylandlı heyete sektör hakkında bilgiler verdi.

Ürün çeşitliliğine de dikkat çeken Kaplan, ülkelerin kültürel yapılarına yönelik tasarımlar gerçekleştirerek dünya halı temrenleri konusunda da Gaziantepli halıcıların iddialı olduğunu sözlerine ekledi. Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohı Tayland’ın Uzakdoğu ülkelerine gerçekleştirilecek ihracatlar da önemli bir üs olarak kullanılabileceğini Taylandlıların ihtiyaçlarına göre halı üretimlinin gerçekleştirilmesi halinde de Gaziantepli halıcıların Tayland pazarlarında daha etkin olabileceğini ifade etti.

“Gaziantepli üreticiler için Tayland büyük bir pazar”

Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohı’de Türkiye’nin ve özellikle Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının Tayland’ı Uzakdoğu işin önemli bir stratejik üs olarak kullanabileceğini, burada yapılacak olan yatırımların ardından Türkiye’nin Uzakdoğu ülkelerine Tayland üzerinden ihracat gerçekleştirerek lojistik maliyetleri aşağıya çekebileceğini ifade etti. Gaziantepli sanayici ve iş adamlarını Tayland pazarını tanımaya davet etti. Türkiye’nin Taylandlı iş adamları için Avrupa pazarına giriş için büyük önem taşıdığını da belirten Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohı her iki ülke sanayici ve iş adamlarının bir araya gelerek karşılıklı ortak stratejiler belirlemesinin ihracatın arttırılması Gaziantep’in Tayland için ayrı bir önemi olduğunun da altını çizen Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohı Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının Tayland’a gelerek burada nihai tüketicilerin isteklerini tespit ederek Taylandlıların ihtiyaç duyduğu ürünlerin Taylandlıların kültür ve istekleri doğrultusunda geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantının ardından GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Kaplan Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohı’e günün anısına bir plaket takdim etti.