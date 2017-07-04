Gaziantep ’Temiz Yakıt’ kullanımında iddalı

10.2015 tarihli kararı ile şehrin daha temiz ve sağlıklı bir havaya kavuşması için alınan “Temiz Yakıt Kullanımı” projesi çerçevesinde mahalle muhtarlarına konunun önemini anlatmaya devam ediyor.

“Alternatif Temiz Yakıt Kullanım” toplantısı ile yaklaşık 100 mahalle muhtarına doğalgaz kullanımının önemi ve yaşanan sıkıntılar dile getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda yapılan toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aslan’ın başkanlık etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, GAZDAŞ Temsilcisi, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile muhtarların katıldığı toplantıda, mahallelerdeki dar sokaklar ile imarsız bölgelerde yaşanan sıkıntılar dile getirildi.

Gaziantep’i daha temiz ve sağlıklı bir havaya kavuşturmak istediklerini ifade eden Aslan, bu çerçevede diğer yakıtlara alternatif olan doğalgazın kullanımı mahalle temsilcileri olan muhtarların kanalıyla vatandaşlara anlatmak istediklerini vurguladı. 2018 yılının ekim ayına kadar Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde tamamen temiz yakıta geçmek durumunda olduklarını aktaran Aslan, bunun Valilik Mahalli Çevre Kurulu kararına göre yapılacağını dile getirdi.

Bu çalışmayı ‘şehri kurtarma projesi’ olarak gördüklerini belirten Ali Aslan, GAZDAŞ, kurumlar, vatandaş ve kendilerinin üzerilerine düşen görevi yerine getirmesi durumunda projenin başarılı olacağını kaydetti. Geçmişte şehir kurulurken yer altının çok önemsenmediğini ifade eden Aslan, “Ancak yıllar geçip şehirler büyüyüp kentlerin nüfusları artınca yer altının önemi ortaya çıktı. Şimdi yer altından elektrik, su, kanalizasyon, GAZDAŞ gibi birçok önem arz eden hatlar geçiyor. Ancak bizim yer altı yapılarımız buna çok elverişli değil. Ama biz yine de bunu başarmak durumundayız” değerlendirmesini yaptı.

GAZDAŞ’ı Gaziantep’e 2007 yılında getirdiklerini ifade eden GAZDAŞ temsilcisi Koray Ziya Kara, İslahiye, Nurdağı, Araban ve Yavuzeli ilçelerinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Doğalgazın diğer yakıtlara oranla daha sağlıklı ve düşük maliyetli olduğunu aktaran Kara, konutlarda, sanayide, ticaride ve endüstüriyel alanda kullanıldığını belirtti. Doğalgazın diğer yakıtlara göre kokusuz, külü olmadığını, insan sağlığına zararsız olduğunu, istendiği zaman açılıp kapatılabildiğini ve diğer yakıtlara oranla yüzde 30 daha ucuz olduğunu belirten Kara, bu nedenle hem havayı, hem çevreyi hem de geleceğimizi koruduklarını kaydetti. Kara, GAZDAŞ’ın Şekerbank ile yaptığı anlaşma gereği vatandaşları için 18 aya kadar sıfır faiz, 48 ile 60 ay vadeye varan kredi imkanı sunulduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan da, 23 kurumun ortak imzasıyla alınan Mahalli Çevre Kurulu kararnın halk sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

Ayrıca toplantıda, Şahinbey ilçesinde Beydilli, Güneş, 60. Yıl, Alleben, Kavaklık, Konak, Deniz, İstiklal ve 23 Nisan mahallerinde, Şehitkamil ilçesinde ise Köyaönü, Selimiye, Değirmiçem, Emek, Batıkent, Atatürk, İncilipınar, Güvenevler, Osmangazi, Pancarlı, Fatih, Sarıgüllük, Gazi, Yaprak mahallelerinde alternatif temiz yakıt kullanımının zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda, muhtarların mahallelerindeki doğalgaz sıkıntılarının anlatılması ve notların alınması ile son buldu.