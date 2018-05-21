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21 Mayıs 2018 17:02

Gaziantep Ticaret Borsası’nda MEYBEM Telafi Sınavı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) iş birliğiyle düzenlenen mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları kapsamında, makine bakımcılarına yönelik teorik telafi sınavı gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası’nda MEYBEM Telafi Sınavı

21 Mayıs 2018 17:02

GTB Satış Salonlarında gerçekleştirilen sınava, daha önce Makine Bakımcısı seviye 3 ve seviye 4 alanlarından teorik sınava girip gerekli not ortalamasını yakalayamayan 10 aday katıldı. MEYBEM gözetmeni eşliğinde yapılan sınavda, adaylar sorumlu oldukları alanlarda telafi sınavlarına katılım gösterdiler. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen sınav alanı kriterlerine uygun şekilde hazırlanan sınav salonunda, sınav süresi boyunca kamera ile kayıt yapıldı. Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için zorunlu oldukları yeterlilik birimlerinin teorik ve performans sınavlarının tamamından başarılı olması gerektiğini vurgulayan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Mesleki Yeterlilik Sınavı için devlet teşviki bulunuyor. Adayların sınav için ödediği ücretin tamamı başarılı oldukları takdirde geri ödenmektedir. Her adayın bu teşvikten yararlanabilmesi için 3 defa sınava girme hakkı var" dedi.




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