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30 Kasım 2017 14:18

Gaziantep Ticaret Odası’nın Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, meslek komite ve disiplin kurulu üyelerinin katılımı ile Meclis Başkanı Settar Konukoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası’nın Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

30 Kasım 2017 14:18


Settar Konukoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Genişletilmiş Meclis toplantılarının önemine değinerek, "Meslek komite üyelerimizin bu toplantılara katılarak destek sağlaması büyük önem taşıyor. 19 bine yaklaşan üye sayısıyla ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan odamızın gücünü her alanda hissettirmek bizlerin görevi. Gün geçtikçe büyüyen ve gücüne güç katan odamızın kanaat önderleri olarak sesimiz ne kadar birlikte ve gür çıkarsa o kadar güçlü oluruz.” dedi.


Meclis Toplantısında meclis ve meslek komite ile disiplin kurulu üyelerine hitap eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, üyelere destekleri için teşekkür ederek, “Hepimiz odamızı ve şehrimizi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için çalışıyoruz" dedi. Hıdıroğlu, “Oda olarak Gaziantep’in geleceği için projeler üretiyoruz. Unutmayalım ki gelecek tasarım kabiliyetinden geçiyor. Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) projesi de bu noktada iş dünyasının vizyonunu genişletecektir. GETHAM hem odamız için hem de Gaziantep’in geleceği için oldukça önemli bir proje. Yürüttüğümüz projelerle, yaptığımız faaliyetlerle örnek Oda olmayı sürdürüyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Odamızı ve şehrimizi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Sektörel faaliyet alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek, bunları yetkili makamlara iletmek ve yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla sektörel istişare toplantılarının devam ettiğini, dile getiren GTO Başkanı Hıdıroğlu, Ocak ayından bugüne kadar 20’ye yakın sektörel toplantı yapıldığını sözlerine ekledi. Ekonomik gelişmelere de değinen Hıdıroğlu, OECD tarafından büyüme tahminlerinin yükseltilmesinin sevindirici olduğuna ve sanayi üretiminde ithalatın etkisinin azaltılarak yerli üretimin ve istihdamın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Katma değeri yüksek ürünler üreterek, yerli üretimi destekleyerek, yaşadığımız sorunları çözebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Bilim ve Sanayi Bakanımız “1000 Ürün, 1000 KOBİ” projesini açıkladı. Bu ve buna benzer projelerin ekonomimize olumlu yansımaları olacaktır. Ekonomide ülkemizin yeni başarı hikayelerine ihtiyacı var. Büyüme tahminlerinin uluslararası kuruluşlar tarafından yükseltilmesi ekonomik açıdan sevindirici bir gelişme. Ülke olarak büyüme tahminlerini gerçekleştirebilecek güce ve kapasiteye sahibiz.” diye konuştu.


Toplantıda ayrıca katılımcı meclis ve meslek komite üyeleri de genel ve sektörel sorunlarla ilgili görüşlerini dile getirdiler.




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