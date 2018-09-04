Gaziantep Ülkü Ocakları danışma standı açtı

Ülkü Ocakları Gaziantep Üniversite Teşkilat Başkanı Halil İbrahim Şahan, Gaziantep Üniversitesi’ne il dışından çok sayıda öğrenci geldiğinin altını çizdi. Şahan, “İlimize kayıt yaptırmak için gelen öğrencilere üniversiteye ulaşım, kayıt işlemleri, barınma ve şehrimizin tanıtımı konularında yardımcı oluyoruz” dedi. Açtıkları danışma standı hakkında bilgi veren Şahan, “Türk milletinin müreffeh yarınlara ulaşması için verdiğiniz mücadele neticesinde Gaziantep Üniversitesi’ni kazanan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Kayıt haftası olması nedeniyle diğer illerden Gaziantep Üniversitesini kazanan öğrencilerimiz için üniversite önüne danışma standı açtık. Gaziantep’te bulunan tüm fakülte ve yüksekokul binalarının önüne danışma masaları kurduk. Bu masalarda görev alan üst sınıf öğrencilerimiz üniversite kayıt işlemleri başta olmak üzere, barınma, ulaşım ve şehrimizin tanıtımı konusunda öğrencilerimizin yaşayabilecekleri tüm sorunlara çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bilim yuvaları olan üniversitelerimizde vatanına, bayrağına, inancına bağlı nesiller yetişmesi için mücadele eden ve bu uğurda Fırat’larını vatana feda eden gençlerimizle birlikte olmak onlara yardımcı olmak ve yol göstermek bizim boynumuzun borcu. Kayıt süresi boyunca Gaziantep Üniversitesinde stantlarımız sürekli açık kalacaktır” diye konuştu.