Gaziantep Ülkü Ocaklarından sokak hayvanlarına şefkat eli

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı Bayanlar Birimi, Üniversite Teşkilatı ve Orta Öğretim Birimi kentin çeşitli yerlerine su ve mama kabı bırakarak sıcak havada aç susuz kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı M. Fuat Yozbatıran vatandaşlardan 45 dereceyi bulan aşırı sıcaklıklarda evlerinin önüne, araç yoğunluğun olmadığı yol kenarlarında ki gölgelik alanlara iş yeri önlerine ve apartman bahçelerine bir kap su ve mama koymalarını istedi.

Yozbatıran “Hayatımızın bir parçası olan dostlarımızı unutmayalım onların aç ve susuz kalmasının önüne geçilmesi için evlerimizin işyerlerimizin önüne bir kap su ve yiyecek koyarak sokak hayvanlarına destek olalım” dedi.

Onları görmezden gelemeyiz

Yozbatıran “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sokak hayvanları için vatandaşlarımıza hassasiyet çağrısı yapıyoruz. Onların ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Bu noktada hepimize görev düşüyor. Vatandaşlarımız da apartmanlarının önüne koyacakları bir kap su ile onlara destek olabilir” diye konuştu.