Gaziantep Üniversitesi ekonomik savaşa karşı mücadele deklarasyonu

Rektör Prof. Dr. Ali Gür yaptığı açıklamada, “Gaziantep üniversitesi akademisyenleri ve tüm çalışanları olarak ABD’nin başlatmış olduğu bu kirli savaşa karşı bilimsel araştırmalarımızı artırıp; ithalatımızı azaltarak yerli üretime yönelik çalışmalar yapmak suretiyle millî sanayimizi geliştirerek, katma değeri yüksek ürünlerle birlikte bilgiyi ihraç etmek için bütün varlığımız ve gücümüzle çalışacağımızı, milli ve yerli ürünlerimizi kullanmayı tercih ederek milletimizle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile ilan ederiz. Son yıllarda yerli üretimi, onurlu ve milli duruşu ile coğrafyasında lider konumunda olan ülkemize farklı kulvarlarda içerdeki hain işbirlikçileri ile birlikte uluslararası operasyonlar yapılmaktadır. Son olarak 15 Temmuzda bir katliam ve işgal girişimi ile dize getiremedikleri milletimize bugünlerde de hak, hukuk ve uluslararası anlaşmaları tanımaz ABD yönetimi başta olmak üzere, uluslararası aç ve azgın spekülatif fonlar üzerinden yapılan ekonomik operasyonlarla boyun eğdirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin ekonomik istikrarını hedef alan, hasmane bir tavırla "kur manipülasyonu" olarak ortaya çıkan bu durumun ülkemizin mevcut finansal verileri ile tutarlılık göstermediği ve spekülatif olduğu açıktır. Bu ekonomik saldırının amacı, ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirip Türkiye’yi finanstan siyasete kadar varan tüm alanlarda teslim alarak Devletimize ve Milletimize diz çöktürmektir. ABD’nin yaptırım adı altında ekonomik saldırısı ile karşı karşıya olduğumuz gerçeği yalnızca iç kamuoyunda değil aynı zamanda uluslararası alanda da kabul gören bir durumdur. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu alçakça saldırının Cumhurbaşkanımızın önderliği ve milletimizin dirayeti, onurlu ve dik duruşu ile hedefine ulaşamayacağına inancımız tamdır” denildi.