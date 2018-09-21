Gaziantep Üniversitesi intörnlükte Türkiye'ye model oldu

Dr. Ali Gür, İntörnlük uygulamasının Gaziantep Üniversitesi'nin tescilli markası olduğunu belirterek, diğer üniversitelere model oluşturduğunu söyledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) markası olan İntörn Mühendislik Uygulaması kapsamında GAÜN Mühendislik Fakültesi 2018-2019 güz döneminde sahaya çıkacak 348 intörn mühendis adayı için düzenlenen “İntörn Mühendislik Zirvesi ve Eğitimi Töreni” Atatürk Kültür sahnesinde yapılan açılış töreniyle başladı.

Törenin açılışında konuşan Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin mühendislik alanı dahil olmak üzere lisans programlarında yüzde yüze yakın bir doluluk oranına sahip olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Prof. Dr. Gür, “Bir bölümümüz hariç diğer tüm bölümlerimiz kadim geleneklerine bağlı olarak verdiği kaliteli eğitimin neticesinde bölgesel problemlere, şehir algısına rağmen doluluk oranını yüzde yüzle tamamlıyor. Bu sizlerin ve bizleri başarısı. Bu başarılardaki en büyük paylardan birisi de var olan mühendislik alanındaki eğitim kalitemizin tescilli olması. 45 Yıllık bir geleneğimiz var. Gaziantep Üniversitesi mühendislik bölümü olarak kuruldu ve sonra GAÜN Tıp Fakültesi'yle birlikte gelişme ivmesini devam ettiriyor” dedi.

İntörnlük tamamen Gaziantep Üniversitesi'nin tescilli markasıdır

“İntörnlük tamamen Gaziantep Üniversitesi'nin tescilli markasıdır” diyen Prof. Dr. Gür, “Biz bu tescilli markamızı aynı zamanda diğer üniversitelerimize de açarak onların da bu güzel ortamdan faydalanmasını istediğimiz için YÖK ile paylaşıp, Sanayi Bakanlığımızın da bu konuya önem vermesiyle değer üniversitelere yayılıyor. Yaklaşık 6 - 7 yıl önce bu mesele gündeme geldiğinde ne olacağını, niye böyle bir çalışmaya girdiğimizi hayal bile edemeyenler şu anda bu programın başka üniversitelerde rol model olarak uygulanmasını yeni yeni anlamaya başlıyorlar. Birçok üniversite geçmek istedi ama geçeğim demekle bu işler olmuyor. Bir standardizasyonun, firma havuzlarınızın olması aynı zamanda modüler olarak da bunu yürütebilecek kapasitede olmanız lazım. Bu işi yapabilecek üç üniversite belirlendi, Gaziantep Üniversitesi olarak zaten yıllardır uyguluyoruz, diğerleri de Kocaeli ve Sakarya Üniversiteleri. 70'e yakın üniversite talepte bulundu ama YÖK tarafından uygun görülmedi” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gür, “Siz istekli olursunuz, öğrencileriniz gitmek ister ama muhataplarınızın yani size o işi arz edecek firmaların yeterli sayısı olması ve kaliteyi koruması gerekiyor. İşte Gaziantep Üniversitesi'nin en büyük avantajı bu. Havuzumuzda binin üzerinde hali hazırda firma var. Bu firmaların büyük bir çoğunluğu Gaziantep'te, bir kısmı da il dışındaki merkezlerde. Türkiye'de belli bir marka değeri oluşturmuş, akredite olmuş büyük firmalar havuzumuzda mevcut. Gaziantep Üniversitesi'nde bu uygulama çok güzel uygulanıyor. Şuana kadar 4 bin 177 öğrencimiz bu uygulamadan mezun olarak iş hayatına atıldı. Bu uygulama ile öğrencilerimiz daha öğrencilik yıllarında firmalarla bir araya gelerek, firmaların özelliğini öğrenip, öğrenciliğin özgürlüğünü kullanırken aynı zamanda dört aylık dönemde firmaların disiplinini ve iş hayatına atılırken firmaların beklentilerini öğreniyor” diyerek, intörn öğrencilerin diğerlerine göre yüzde 72 oranında daha fazla iş bulduklarını söyledi.

4 bin 177 öğrenci İntörn mühendislik uygulamasını tamamladı

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal açılış töreninde yaptığı konuşmasında, İntörn Mühendislik uygulamanın runtin hale geldiğini belirterek, akademik eğitimlerini tamamladıktan sonra dört ay süreyle firmalara gönderdiklerini, şuana kadar 4 bin 177 öğrencinin intörn mühendislik uygulamasını tamamladığını ve 2018-2019 güz döneminde ise sahaya 348 intörn mühendis adayının çıkacağını söyledi.

Prof. Dr. Günal, Gaziantep Üniversitesinin devlet üniversiteleri arasında intörn mühendislik uygulamasını yapan ilk üniversite olduğunu belirterek, diğer üniversitelerin intörn mühendislik uygulamasına geçmek istediklerini, Gaziantep Üniversitesi'nin bu uygulama ile Türkiye için önemli bir model olduğunu belirtti.

Öğrencilere intörn mühendislik dönemini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulanan Prof. Dr. Günal özellikle iş disiplinine dikkat çekerek, “Her bir firmanın kendine göre bir disiplini var. O disiplin olmaz ise iş yerinde işler düzgün yürümez ve sizlerde o disiplinin bir parçası olacaksınız. Disipline uyarak kendinizi geliştirecek, eksik yanlarınızı göreceksiniz. İntörn mühendislik sürecinde kendinizi ne kadar donanımlı hale getirirseniz intörn sonrası profesyonel mühendislik hayatınızda çok daha başarılı olacağınızdan eminim” ifadelerini kullandı.

Gaziantep TargeT Teknoloji Transfer Ofisi'nin destekleriyle düzenlenen programın açılış konuşmaları sonrasında İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, Odaksan Mühendislik A.Ş Genel Müdürü Vedat Temiz ve İlerleyen Teknoloji LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Çeliker Bahçeci tarafından sunum yapıldı.

Programa, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, sivil toplum kuruluşları başkanları, öğretim üyeleri ve intörn öğrenciler katıldı.