Gaziantep Üniversitesi İsrail’i kınama bildirisi

Gaziantep Üniversitesi tarafından haber kuruluşlarına gönderilen bildiride "Bilindiği üzere, ABD yönetimi Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ve İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını ilan etmiştir. Bu durum 1948’den itibaren bölgede yaşanan olumsuz tablonun daha da vahim hale gelmesine yol açmıştır. ABD yönetiminin İsrail ile birlikte sergilediği bu tutum bölgede inşa edilmeye çalışılan kalıcı barışa ulaşma yolunda büyük bir engel oluşturmuştur. Öte yandan ABD’nin "İsrail’in başkenti Kudüs’tür” kararı BM genel kurulunda kınanmış ve 120 den fazla devlet tarafından geçersiz sayılmıştır. Nitekim bugün gelinen süreçte Filistin halkı, toprakları üzerinde uygulanan ve uluslararası kamuoyunun vicdanını yaralayan bir girişim olan ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in bu topraklarda izlediği gayri meşru yayılmacı politikasını protesto etmek amacıyla sivil eylemler düzenlemektedir. İsrail sınırında Gazzeli sivil halkın düzenlediği bu eylemlere İsrail yönetimi tarafından verilen orantısız tepki büyük bir katliamın oluşmasına, 14 Mayıs 2018 saat 21.30 itibariyle 55 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 binden fazla kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Halen devam eden bu insanlık dışı uygulamalar, bölgede tesis edilmeye çalışılan huzur ve barış ortamını terörize ederek istikrarı imkansız hale getirmektedir. Gaziantep Üniversitesi olarak bu konudaki hassasiyetimizi belirtir. Dünya kamuoyu, uluslararası hukuk ve BM kararlarını hiçe sayan İsrail ve ABD’nin bu sorumsuz uygulamalarını ve katliamı şiddetle kınadığımızı kamuoyu ile paylaşırız" denildi.