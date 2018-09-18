Gaziantep Üniversitesi MERSCIN Projesi'nde

Mersin Üniversitesi koordinatörlüğünde, paydaş kurumların desteği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) katkılarıyla hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye değer bulunan “H2020-Mersin International ScienceNight (MERSCIN)” Projesi basın ve tanıtım toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi.

H2020 - Marie Sklodowska-Curie eylemleri kapsamında Mersin üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen projenin açılış ve tanıtım toplantısına Gaziantep Üniversitesi'ni temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ile Nizip Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Gör. Nida Palamut Koşar ve Dr. Öğr. Gör. Cem Koşar katıldı. GAÜN Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi katkılarıyla yürütülen proje aynı zamanda bu alanda yürütülen Türkiye'de ilk proje olma özelliğini taşıyor. Projenin açılış konuşmasını yapan Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, her iki etkinliğin ilk amacının gençleri bilimle buluşturmak olduğu söyledi. Vali Yardımcısı Deniz, gençleri bilimle tanıştırabilmek için meraklarını arttırmamız gerektiğini belirterek, katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerini tebrik etti. Mersin Çocuk Üniversitesi Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Soner Yurtdaş, Horizon 2020 kapsamında Türkiye'de ilk defa desteklenen MERSCIN projesi ile Tübitak tarafından ‘3. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği' hakkında bilgi verdi.

“H2020-Mersin International ScienceNight (MERSCIN)” etkinliği 28 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek. “3. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği” çok sayıda proje katılımıyla 29-30 Eylül tarihlerinde yine CNR Expo Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek. 5 kıta, 16 ülkeden bilim insanının katıldığı proje kapsamında; atölye çalışmaları, bilimsel, sanatsal ve sportif etkinlikler yapılacak. Yurt dışından gelecek bilim merkezlerinin atölye, bilimsel sergi ve uygulamalı gösterileri ile astronomi gözlemi gibi pek çok etkinlik de proje kapsamında düzenlenecek.

Proje kapsamında, bilimsel araştırmacıları halk ile yakınlaştırmayı ve genç insanların araştırma kariyerlerine başlaması konusunda cesaretlendirilmesi hedefleniyor.