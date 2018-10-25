Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür:

Dr. Ali Gür, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle biraraya geldi.

Gaziantep Üniversitesi'nin Türkiye'de ilklere imza atan bir üniversite olduğunu belirten Rektör Gür, “Biz 54 bin kişilik GAÜN ailesiyiz. Sizler de GAÜN öğrencisi olmanın gururunu yaşayın” dedi.

Dünya'nın 107 ülkesinden yaklaşık 4 bin 700 öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olan Gaziantep Üniversitesi'nin bu yıl 8 bin 900 yeni öğrenciye kapılarını açtığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Gür, “Biz neredeyse yarım asırlık bir geçmişi olan, dev bir çınar ve büyük bir aileyiz. Üniversitemiz kampüs olarak nadir kampüslerden birisi. Şehrin içerisinde; kampüs dışına adım attığınızda 24 saat yaşayan aktif bir şehir hayatındasınız. İsterseniz de hiç kampüsten çıkmadan çarşılarıyla, alışveriş alanlarıyla sosyal donatılarıyla kampüste yaşayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Ülkeye yararlı gençler olarak yetişeceksiniz”

Gaziantep Üniversitesi'nin öğrencilerini iyi birer doktor, mühendis, öğretmen, yetiştirmenin yanında etik, ahlak, vatanseverlik, milli duygular ve en önemlisi de inançlı birer insan olarak hayata atılmalarına özen gösterdiği vurgusunu yapan Gür, “Çünkü siz bize ailelerinizin emanetisiniz. Biz emanetin kıymeti nedir çok iyi biliriz. O nedenle emanete gözümüz gibi bakarız. İyi derecede mezun olmuş aynı zamanda hocalarından ve kendi arkadaş çevresi de dahil olmak üzere iyi bir ahlak losyonu almış, aile terbiyesinden de üzerine bir şey katarak gelişmiş bir mezun yetiştirmek istiyoruz. Sizin de bu konuda katkı sağlayacağınızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Özgür olun ama aklınızı kiraya vermeyin”

Gaziantep Üniversitesi'nin özgürlüklerin üniversitesi olduğu vurgusunu yapan Rektör Gür, “Özgür olun. Özgürlükten kastım şu, elbette ki istifade ettiğiniz size yol göstericiler olabilir. Ama, aklınızı kiraya verirseniz, birilerinin uydusu haline gelirseniz, bir süre sonra sizi hangi uçurumdan atacağınızı hesaplayamazsınız” değerlendirmesi yapan Rektör Gür sözlerini şöyle sürdürdü: “Özgür olmanın yolu, aklınızı iyi kullanmak. Ama aklı kullanmak da serkeş bir şekilde her istediğini başkalarının hukukuna tecavüz etmek pahasına bile olsa yapmak anlamında kullanmıyorum. Sizin özgürlük sınırınız başkalarının özgürlük sınırına kadardır. Özgür düşünün. Özgür hareket edin ama üniversite olarak konulmuş olan kurallara da uymak zorunluluğunuz vardır. Özgür olabilmenin yolu okumaktır. Kendi aklınızı çalıştırmaktır ve fikir üretmektir. Önce bilgi sahibi olun sonra fikir sahibi olun” ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere, Gaziantep Üniversitesi'nin öğrencisi olmanın gururunu yaşamalarının çağrısında da bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Sevgili gençler, siz ilkleri barındıran bir üniversitede olduğunuz için çok şanslısınız. Çünkü, Uluslararası, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eğitim yapan, Türkiye'nin yurt dışında ilk bölümünü açan, İntörn Uygulamasını Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek yapan, Sanayide Meslek Yüksek Okulu açarak üniversitelerimize model olan, Göç Enstitüsü kuran, Arapça gazete çıkaran Türkiye'nin tek üniversitesinin öğrencilerisiniz. Sizden isteğim çok ama çok kitap okumanız hocalarınıza saygıda kusur etmemeniz. Başarılı bir öğrenci olduğunuzda gelecek tüm makul talepleriniz bizim için daha makbul olacaktır. Sosyal ve kültürel etkinlikleri de kesinlikle ihmal etmeyin. 83 topluluğumuz var, bunlardan en az birine üye olup etkinliklerine katılın. Üniversitemiz geçtiğimiz yıl 531 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu günde ortalama en az iki etkinlik demek. Bu etkinlikleri mümkün olduğunca kaçırmayın” diye konuştu.

İki oturum şeklinde GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Gür konuşması sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program sonunda Prof. Dr. Gür'e öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Etkinliğe Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Ali Eminoğlu katıldı.