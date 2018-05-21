Gaziantep Üniversitesi’nde AB UFUK 2020 programı bilgilendirme günü

Ufuk2020 programına Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktası Uzmanı Muhammet Hakan HORZUM, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi TEKNOPARK Genel Müdürü Ekrem Tekin, Gaziantep Üniversitesi TEKNOPARK ve TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanları ve pek çok akademisyen katıldı. Gaziantep Üniversitesi TEKNOPARK Eğitim Salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, ülkemizde gerek Bakanlıklar gerekse TÜBİTAK aracılığıyla çok değişik fonlar bulunduğunu, bu tür fonlardan yararlanabilmenin de değişik yolları olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yılmaz, "Üniversite olarak hedefimiz sadece bu fonlardan yararlanmak değil. Hedefimiz ortaya bir teknoloji ürünü çıkarmak ve bu teknolojiden hareketle ülkemizin katma değerli ürünler ve teknoloji üretmesine katkı vermektir. Hiçbir zaman gerek ulusal gerekse uluslararası arenadaki fonları sadece almak mantığı içinde olmadık. Bizim önceliğimiz bir proje fikrini ortaya koyabilmek ve bunun hayata geçirebilmesi içinde hangi kaynaklardan bunları finanse edebiliriz bunlara bakmaktır. İster ülkemiz isterse Dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde olsun alacağınız her türlü fon mutlaka belirli bir projeye dayanıyor olmalı. Bu bağlamda projelerin hayata geçmesinde Ufuk 2020’de çok ciddi projeler için mali imkanlar bulunmaktadır. Bugünkü toplanmamızın amacı da bu kaynaklardan yararlanmak için neler yapılması gerektiğiyle ilgili akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın bilgilenmesini sağlamaktır. Bu amaçla bugünkü bilgilendirme gününün verimli geçeceğine inanıyorum” dedi.

Programın genel özellikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan TÜBİTAK UFUK 2020 Uzmanı Muhammet Hakan Horzum, aynı zamanda UFUK 2020 programı Ulaşım alanı güncel çağrıları üzerinde durarak araştırmacılara detaylı bilgi aktarımında bulundu.