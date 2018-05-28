Gaziantep Üniversitesinin proje ekibi Polonya’da

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajans tarafından 2017 Yılı Teklif Çağrısı, Erasmus Plus KA203 Yükseköğretim kapsamında kabul edilen proje, Türkiye’de bu kapsamda kabul edilen 13 projeden biri olarak devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında başlayan ve 2 yıl sürecek olan proje, mimarlık tarihi eğitimini hem akademisyenler hem de öğrenciler için daha keyifli ve kolay öğrenilir hale getirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen başlangıç toplantısının sonrasında ikinci toplantı Polonya AHE üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Projenin önemli ayaklarından biri olan bu toplantıya, projenin koordinatör kurumu olan Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi proje ekibinin yanı sıra, İtalya’dan Bologna Üniversitesi ve İstanbul’dan Yeditepe Üniversitesi toplamda 11 kişilik bir ekip ile yer aldı. Projenin koordinatörü ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş, AHE’de çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti. Özgüleş, "Bu toplantıda birçok önemli karar almanın yanı sıra, geliştirilen TimelineTravel adlı web uygulamasıyla ilgili detayları değerlendirme fırsatı da bulduk. Önümüzdeki aylarda çalışmalarının yoğunlaşacağı Timeline Travel e-öğrenme platformu içinse hem içeriğe hem de teknik ayrıntılara dair tartışmalarla önemli kilometre taşlarını belirledik" dedi. GAÜN Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi sorumlusu Şehnaz Sakıcı ise Erasmus Plus projeleri içerisinde yükseköğretim alanındaki stratejik ortaklık projelerinin oldukça prestijli ve akademik anlamda önemli projeler olduğuna vurgu yaparak, şunları ekledi:

“Timeline Travel Projesi,Gaziantep Üniversitesi adına oldukça önemli bir adım olmuştur. Bu kapsamda yeni dönemde de yükseköğretim alanında daha fazla proje başvurusunda bulunmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

Projenin ilk etabında, mimarlık tarihi eğitimini keyifli ve kolay öğrenilir hale getirmek için bir zamandizin (kronoloji) ile bir haritayı temel alan ve internet üzerinden erişebilen dijital bir uygulama geliştiriliyor. İkinci aşamada ise bu uygulama bir e-öğrenme platformuna uyarlanacak ve mimarlık tarihi derslerinin aşamalı olarak uzaktan öğrenime hazır hale gelmesi sağlanacak.