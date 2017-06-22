Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya:

Vali Yerlikaya, Ramazan Bayramında başta anne babaların ve diğer akrabaların olmak üzere, dost ve yakınları ziyaret etmeli, bayramın gönüllere huzur veren havasını en güzel şekilde teneffüs etmeleri gerektiğini belirtti.

Mübarek Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadığını belirten Yerlikaya, “ İnanıyorum ki ruhumuzu aydınlatan Ramazan-ı Şerifin manevi atmosferinde milletimize ait hasletler en güzel şekilde yaşamış, muhtaç durumdaki insanlarımıza kardeşlik ve paylaşma hissiyatıyla el uzatılmıştır.

Ramazan Bayramında başta anne ve babalarımız ve diğer akrabalarımız olmak üzere dost ve yakınlarımızı ziyaret etmeli, bayramın gönüllere huzur veren havasını en güzel şekilde teneffüs etmeliyiz. Çevremizdeki yoksul, kimsesiz ve yetimlere kucak açmalı, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek, bayram sevincine ortak olabilmeliyiz. Mübarek Ramazan Bayramının yeryüzünde kardeşlik, huzur ve esenliğe vesile olmasını, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramı vatanlarından uzakta geçirmeleri nedeniyle buruk karşılayan muhacir kardeşlerimizin, İlimizde görev yapan bütün kamu görevlileri ve aileleri ile Gaziantepli hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum“ ifadelerine yer verdi.