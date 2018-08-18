Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’dan Kurban mesajı

Vali Yerlikaya, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bayramlar kardeşlik, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma hissiyatımızın en güzel şekilde sergilendiği çok özel günlerdir. Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Hakk’a teslimiyet ve kulluk vazifemizin en güzel tecellisi olan “kurban”, özü itibariyle yeryüzündeki bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik çağrısı yapar. Bayram vesilesiyle yapılan ibadet, dua ve kesilen kurbanların Allah katında makbul olması en büyük temennimizdir. Ülke ve millet olarak bizi birbirimize bağlayan inanç ve ruh birliğimizin daha da güçlendirilmesi, yıkıcı ve bölücü hain niyetlerin bertaraf edilmesi için bayramlarımızı güzel bir fırsat olarak görüyoruz. Bu mübarek günlerde yardıma muhtaç durumdaki kardeşlerimize şefkatle yardım elimizi uzatmalı, düşkünlerin yanlarında bulunmalı, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz. Bayramın ülkemize ve bütün İslam Alemine huzur ve barış getirmesi, mazlumlara kurtuluş müjdesi olması, dargınlık ve kırgınlıkları sona erdirmesi temennisiyle siz değerli Gaziantepli hemşehrilerimin bayramlarını kutluyorum. Bu cennet vatanın savunması uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat, kederli şehit ailelerimize de sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bayramın birlik ve beraberliğimizi daim kılması dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyorum. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.