Gaziantep Valisi Davut Gül Nizip Ticaret Odası'nda

Bir dizi incelemeler yapmak üzere Nizip'i ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Ticaret Odasında yaptığı değerlendirmede Nizip'in daha fazla gelişmesi ve kalkınması için gerekli her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Nizip ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunan ve çeşitli etkinliklere katılan Gaziantep Valisi Davut Gül Nizip Ticaret Odasını da ziyaret ederek Başkan Mehmet Özyurt'tan Nizip'in ekonomik yapısı hakkında çeşitli bilgiler aldı.

Nizip'in önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "Nizip'in ticareti, üretiminin canlı ve insanlarının çalışkan olduğunu gözlemledik” dedi. Nizip'in her konuda daha iyisini yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Gaziantep Valisi Gül, "Hem müteşebbis yapısı, hem merkeze yakınlığı, hem de Nizip'in kendi zenginliği de katarsak Nizip'in daha kat edeceği bir yolu bulunmaktadır. Sizler işinizi büyütürseniz hem Nizip, hem Gaziantep dolayısıyla Türkiye büyüyecektir. Bu açıdan sizin işinizi büyütmeniz için bizim yapmamız gereken bir şey olursa onu da seve seve yapmaya razıyız. Gaziantep'in meseleleri Türkiye'den bağımsız değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün meseleler halloluyor. Gaziantep'te de Adalet Bakanımızın önderliğinde Milletvekillerimiz ile beraber inşallah sizin taleplerinizi de yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Nizip Ticaret Odası'na teşriflerinden dolayı Gaziantep Valisi Gül'e teşekkür eden Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Göreve başlar başlamaz ayağınızın tozuyla Nizip'i ve Odamızı ziyaret ettiğiniz için duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.

"Antep fıstığının yüzde 35'i Nizip'te üretiliyor, Nizip 300 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor"

Nizip Ticaret Odası'nın 1962 yılından itibaren hizmet verdiğini belirten NTO Başkanı Özyurt, "Odamız bin 400 faal üyesine hizmet verilmekte olup bünyesinde KOSGEB, Avrupa İşletmeler Ağı ve DEİK temsilciliği bulunmaktadır. Ayrıca Odamız Türkiye genelinde bulunan 365 oda borsa içerisinde 62. sırada akredite olmuştur. İlçemizde genel olarak tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Türkiye'de üretilen Antep fıstığının yaklaşık yüzde 35'i Nizip'te üretilmekte olup fıstığın ana vatanı burasıdır. Bunların yanı sıra ilçemizde zeytin, zeytinyağı, sabun, ofis büro mobilyacılığı, kırmızı mercimek, bulgur, LPG ve diğer sıvı tankları, halat ip, çiklet üretimi ve özellikle Türkiye'deki ikinci el tır kamyon pazarı Nizip'te bulunmaktadır. İlçemiz 300 milyon dolar ihracat yapmaktadır. Bu nedenle ilçemizde Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması sanayici iş adamlarımız için büyük önem arz etmektedir. Bu imkanın sağlanması halinde ilçemiz ihracatının artmasına inancımız tamdır. Ayrıca TOBB'nin başlatmış olduğu bir proje çerçevesinde ihracat destek ofisinin kurulması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Nizip Ticaret Odası olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının gelişmesi için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Gül Niziplilerin sorunlarını dinledi

Konuşmaların ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Nizip'in sanayici ve iş adamlarının sorunlarını dinledi. Ziyaretin sonunda Nizip Ticaret Odası yönetim kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu tarafından Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaretinin anısına hediye takdim edildi.

Vali Gül'ün ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Fikret Güvenir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan da katıldı.