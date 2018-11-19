Gaziantep Valisi Davut Gül'ün Mevlid Kandili mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yayımladığı mesaj ile Mevlid Kandili'ni kutladı.

Vali Gül mesajında, "Bu gece, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (sav)'in dünyayı teşriflerinin 1447'inci sene-i devriyesini idrak ediyoruz.

Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsali, güzel ahlâkı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyet ve herkesin güvendiği ‘Muhammed-ül Emin'dir. İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumunu kutladığımız, bu müstesna gece, O'nun örnek hayatı, onun Hadis-i Şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır. Bu bakımdan, Mevlid Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek insanlığa sunduğu değerleri layıkıyla anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştirebilme adına bir fırsattır. Bu düşüncelerle, tüm İslam âleminin ve Gaziantepli hemşehrilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temennisiyle birliğimize, beraberliğimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.