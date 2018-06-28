Gaziantep valisine Galatasaray forması

Vali Yerlikaya makamında ağırladığı Başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini belirterek misafirleriyle bir süre sohbet etti. Ziyarette Vali Yerlikaya LYS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye çapında başarı elde eden Gaziantepli öğrenci Berke Körlü’nün Galatasaray Lisesi’nde okuma isteğini dile getirerek, Başkan Cengiz’den bu konuda destek beklediğini bildirdi. Başkan Cengiz de başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek olmaktan mutluluk duyacağını bildirerek, gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Görüşmede Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından Vali Yerlikaya’ya üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.