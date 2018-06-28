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28 Haziran 2018 19:15

Gaziantep valisine Galatasaray forması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile birlikte Vali Ali Yerlikaya’yı ziyaret ederek, sarı-kırmızılı forma hediye etti.

Gaziantep valisine Galatasaray forması

28 Haziran 2018 19:15


Vali Yerlikaya makamında ağırladığı Başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini belirterek misafirleriyle bir süre sohbet etti. Ziyarette Vali Yerlikaya LYS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye çapında başarı elde eden Gaziantepli öğrenci Berke Körlü’nün Galatasaray Lisesi’nde okuma isteğini dile getirerek, Başkan Cengiz’den bu konuda destek beklediğini bildirdi. Başkan Cengiz de başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek olmaktan mutluluk duyacağını bildirerek, gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.


Görüşmede Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından Vali Yerlikaya’ya üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.




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