Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den GSO’ya ziyaret

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette vergi vermenin önemine ve torba yasa ile yürürlüğe giren vergi borcu yapılandırmalarının devam ettiğine vurgu yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğuna işaret ederek, “Vergi ödemek en başta bir vatandaşlık görevidir. Ülkemizin geleceği için tüm vatandaşlarımızda vergi bilincini arttırmalı ve yeni nesillere de bu bilinci aktarmalıyız.Torba yasa ile başlayan vergi borçlarını yapılandırma süreci maliyeye borcu olanlar için son derece önemli fırsatlar sunuyor. Kalkınmanın baş aktörü sanayici ve işadamlarımızın da geçmişe dönük vergi borçları varsa sunulan avantajlardan faydalanmak için son başvuru tarihini kaçırmamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin de ziyarette yaptığı konuşmasında, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı sağlandığını belirterek ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme faizi/zamları yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yİ-ÜFE) oranında belirlenecek tutarın tahsil edileceğini, böylece bu tutarların üçte iki oranında azaltıldığını, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silindiğini ve usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezalarının ise yüzde 50 oranında indirimli olarak tahsil edileceğini ifade etti. Vergi borcunun ilk taksitte peşin olarak ödenmesi halinde, katsayı alınmayarak, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yüzde 90’ından vazgeçileceğini kaydeden Tekin, “İkinci taksit süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde ise; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yüzde 50’sinden vazgeçilerek tahsil edilecek. Yapılandırmadan faydalanan mükellefler borçlarını çok düşük oranda uygulanan katsayılarla 36 aya varan vadelerle ödeyebilecek. Ayrıca yapılandırma devam ettiği sürece; “Borcu yoktur belgesi” alınabilecek ve araçların fenni muayenelerini yaptırılabilecek” dedi. Tekin, vatandaşlarımızın yeni yapılandırma kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceğini vurgulayarak, 31 Mart 2018 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandırılabileceğini dile getirdi.

Çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların da Kanun kapsamına girdiğini ifade eden Tekin, “YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil (haksız işgal tazminatı) borçları da yine bu Kanun kapsamında ödenebilecek” diye konuştu.

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiğine dikkat çeken Tekin, mükelleflerin vergi dairesinde yaşanabilecek muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmaması için başvurularını son günlere bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.