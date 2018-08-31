Gaziantep yemeklerinden en güzel fotoğrafı çekene 6 bin TL ödül

En güzel fotoğrafa 6 bin TL ödül verilecek yarışmayla Antep’in eşsiz mutfak kültürü gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Kreatif Şehirler Ağı’nda 116 şehir arasında yer alarak adını tüm dünya’ya duyuran Gaziantep’i şimdiden “Gastroantep” adıyla bu yıl ilki düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Festivali’nin heyecanı sardı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından desteklenen gastronomi festivalinin her anı dolu dolu geçecek. 3 gün boyunca devam edecek festivalle, Antep mutfağının kokusu ve lezzeti şehri saracak. Bu kapsamda, Dünya Gastronomi Kenti Gaziantep’in Mutfak Kültürü Ödüllü Foto-maraton Yarışması’yla halkın gözüyle Antep sofrası fotoğraflanacak, yeniden keşfedilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, 20 Eylül 2018 Perşembe Günü saat 09.00’da Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu’nda kayıt işlemlerini yaptırabilecek. 21 Eylül 2018 Cuma Günü saat 23.00’e kadar yarışmacılar, fotoğrafını teslim edecek, jürinin onayına sunulacak.

22 Eylül 2008 Cumartesi Günü saat 16.00’da dereceye giren yarışmacılar, çeşitli para ve plaketle ödüllendirilecek. Yarışmada birinciye 6 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye ise 1500 lira para ödülü verilecek. Ayrıca yarışmada mansiyon ödülü de 500 lira olarak belirlendi.