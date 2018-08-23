Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi’ne yoğun ilgi

Müzede, 4,5 metre boyundaki mamut ve gergedanın yanı sıra birçok nesli tükenmiş hayvanın iskeleti de yer alıyor.

Doğadan avlanma canlandırmaları gibi gerçeği aratmayan müzede, yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi kanatlı hayvanlar, doğal yaşam alanlarında yeniden canlandırılarak sergileniyor.

Su altı dünyasından deniz canlıları, kurutma işlemi ile gerçeğinden ayırması zor bir şekilde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Yılan, timsah, ve balıklardan oluşan birçok hayvan ise, özel bir sıvıyla dolu kavanozda sergileniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Türkiye’de ve Avrupa’da ilk defa bir hayvanat bahçesi içerisinde doğa ve zooloji müzesi kurulmuştur. 2017 yılında ziyaretçilerimize kapılarını açtık. 120 tür ve 200 hayvan bulunmaktadır. Özellikle yurt dışında ve yurt içinde ölen yaban hayvanlarını buraya getirerek, tahnit sanatı ile doldurttuk ve müzede sergiliyoruz” dedi.

“İlgi çok büyük”

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Özsöyler, "Çünkü insanlar kitaplarda gördükleri hayvanları burada birebir doldurulmuş olarak görüyorlar. Özellikle öğrencilerin çok büyük ilgisini çekmektedir. Gelen ziyaretçiler yüzlerce hayvanı burada rahatlıkla görebilirler” diye konuştu.