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30 Haziran 2017 11:13

Gaziantep’de menengiç ağaçları Antep fıstığına dönüşüyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 5 Bin Köye 5 bin Gelir Getirici Orman Projesi çerçevesinde, Gaziantep Acaroba Mahallesi’nde menengiç ağaçlarını Antep fıstığına aşılıyor.

Gaziantep’de menengiç ağaçları Antep fıstığına dönüşüyor

30 Haziran 2017 11:13

Proje kapsamında ise toplam 9 bin 500 menengiç ağacı aşılanacak.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gaziantep Acaroba Mahallesinde bin dekarlık alanda menengiç ağaçlarını Antep fıstığına aşılayarak ekonomiye kazandıracak. Toplam 9 bin 500 adet menengiçin aşılanacağı proje alanında, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 5 bin 750 adet menengiç aşılaması tamamlandı.


Menengiçlerden 4 Yıl Sonra Ürün Alınması Hedefleniyor


Acaroba, Cerityeniyapan ve İskenderli mahallelerinde yaşayan vatandaşları ekonomik yönden destekleyecek projede, aşılama işlemlerinin tamamlandığı menengiç ağaçlarından 4 yıl sonra Antep fıstığı ürününün elde edilmesi hedefleniyor.


Hedef Ormanları Kırsal Kalkınmanın Lokomotifi Yapmak


Bakanlık olarak ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi yapmak maksadıyla çok çeşitli projeleri uygulamaya koyduklarının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, “Bu projelerimizden en önemlilerinden birisi 5 Bin Köye 5 bin Gelir Getirici Orman Projesi’dir. Gaziantep’te de bu proje çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.


Acaroba mahallesinde 1.000 dekerlık alanda yapılan menengiç ağaçlarının Antep fıstığına aşılanması projesinin bu projelerden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu alanda bulunan ve ekonomik anlamda atıl durumda olan menengiçleri Antep fıstığına aşılıyoruz. Bu proje ile hem orada yaşayan vatandaşlarımız hem de ülke ekonomisi kazanacak” değerlendirmelerde bulundu.



“Dikimi Bakımı Bizden Geliri Tamamen Vatandaşlarımızın”


Gaziantep’te ki bu proje gibi ülke genelinde orman mahalleleri ve orman köylerinin etrafında bulunan bozuk orman alanlarının gelir getirici türlerle ağaçlandırıldığını vurgulayan Bakan Prof. Dr. Eroğlu, “Bu alanları ağaçlandırıyoruz, etrafını çevirerek korumaya alıyoruz ve 3 yıl boyunca bakımını orman teşkilatı olarak biz yapıyoruz. Bunlar için vatandaşlarımızdan bir ücret almıyoruz. Sonra bu alanı parsellere ayırarak en yakın köy ya da mahallede yaşayan vatandaşlarımıza kura ile 49 yıllığına dağıtıyoruz. Yani dikimi bakımı bizden geliri tamamen vatandaşlarımızın” ifadelerine yer verdi.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, orman teşkilatının orman köylülerinin hasmı değil hısmı olduğunu, bu yüzden orman köylülerinin gelir düzeyini yükseltmek için bu tür çalışmaları uygulamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.




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