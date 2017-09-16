Gaziantep’e büyükelçi bereketi

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) koordinesinde düzenlenen "Büyükelçiler Gaziantep Buluşması" kapsamında, 74 ülkeden 44’ü büyükelçi olmak üzere ülke temsilcilerinden oluşan 171 kişilik heyet Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve Kültür Yolunda incelemelerde bulundu. Esnafın adeta bayram havası yaşadığı kültür yolu gezisinde büyükelçiler ve yakınları alış veriş yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya’nın da eşlik ettiği gezilerde büyükelçiler Mozaik Müzesi ve Arkeoloji Müzesine hayran kaldı. Mozaik müzesinde yen alan bütün eserleri mercek altına alan büyükelçiler bol bol fotoğraf çektirirken müze ile ilgili hatıra eşya mağazasına da akın ederek yöresel ürünler satın aldılar. Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’nın büyükelçilere verdiği öğlen yemeğinde ise yöresel yemeklerin yanı sıra gastronomi turizmi için büyük önem taşıyan yöresel yemeklerin yanı sıra bir birinden lezzetli kebap çeşitleri ikram edildi.

Şahin büyükelçilere Gaziantep’i anlattı

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep sanayi şehri olmasının yanında kültür ve sanat şehridir. Gaziantep zengin bir kültürel mirasa sahip olup bu zenginliğin dünyaya tanıtılması yönünde elimizden gelenleri yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Bugün kentimizde 44’ü büyükelçi olmak üzere 171 yabancı konuğu ağırlıyoruz. Bu konuklarımızın her biri kendi ülkesinde etkin ve kültürümüzü tanıtmaya yönelik olarak birer kültür elçisi olacaktır. Konuklarımızın en iyi koşullarda ağırlanmasını sağlamak için gerek TİM, gerekse Gaziantep Valiliği ve GAİB’le ortak hareket etmekteyiz. Gaziantep vizyonu ve hedefleri olan bir şehirdir. Kültürel zenginliklerimiz yanında gastronomi alanındaki dünyaca ünümüzde her geçen gün artmaktadır. Konuklarımıza, kentimizin en önemli kültürel eserlerini ve mutfağımızın bütün özelliklerini tanıtmaya çalışacağız. Organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin büyükelçilere ve ülke temsilcilerine Gaziantep kültürünün inceliklerini anlatmayı da ihmal etmeyerek her büyük elçiyle ayrı ayrı ilgilendi. Zeugma Müzesi fuayesinde mozaik üretimi gerçekleştiren sanatçılarla birlikte beraberindeki büyük elçilerle mozaik yapan Başkan Şahin büyükelçilere mozaik sanatı hakkında da bilgiler verdi.

“Büyükelçiler kentlerimizi yakından tanıma fırsatı buluyor”

Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi’de böyle büyük bir organizasyonun Gaziantep’e önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını ve gezinin ilk gününde bile konukların büyük bir keyif duyduğunu ifade ederek, Son dört yıldır başlattıkları çalışmalarla büyükelçilerle kent buluşmaları gerçekleştirdiklerini, ilkini Mardin, daha sonra Trabzon ve Çanakkale’nin ardından Gaziantep’te büyükelçileri ağırladıklarını söyledi. Büyükekşi, "Amacımız, ülkemizin turizm potansiyelini bütün dünyaya tanıtabilmek. Biliyorsunuz büyükelçiler her ülkenin o ülkedeki en üst düzey temsilcisidir. Buraya heyeti resmi bir toplantı için getirmiyoruz, sosyal bir ortamda eşleri ve çocuklarıyla tamamen samimi bir gezi olarak organize ediyoruz. Ayrıca biliyorsunuz bizim ana konumuz ihracat. Bu ülkelere de ihracat yapıyoruz. Şu anda dünyada ihracat yapmadığımız ülke yok. İhracat yaptığımız ülkelerde de zaman zaman küçük de olsa sıkıntılar, sorunlar oluyor. Büyükelçiler ve yabancı misyon şefleriyle oluşturduğumuz bu samimiyet sayesinde, bu sorunları çok kolaylıkla çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhracatçılarımız bölge ve ülke tanıtımında da önemli rol oynuyor"

Gaziantep ve Türkiye’nin dünyanın birçok ülkesinde tanıtımına ihracatçıların büyük destek verdiğini ve ihracat yapılan her ülkenden bu kenti ve ülkeyi yakından tanıyabilmesi için çabalar sarf edildiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz Büyükelçiler Gaziantep buluşmasının ilk gününde herkesin büyük heyecan yaşadığını ve tarihi kültürel zenginliklerin büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “Güne güzel başladık. Konuklarımızla birlikte müzelerimizde ve kültür yolumuzda incelemeler gerçekleştirdik. Konuklarımızın memnuniyeti bizleri de memnun ediyor. Sahip olduğumuz dinamikleri en iyi şekilde değerlendirmek ve kentimize olduğu gibi ülkemize de her alanda destek sağlamak zorundayız. Bugün Gaziantep’in sahip olduğu kültürel eserler bu kentin bu ülkenin antik dönemlerden günümüze gelmiş en önemli vizyonudur, en önemli kültür markalarıdır. Gezilerin başarıyla tamamlanmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kültür yolunda büyükelçiler bereketi

Müze ziyaretlerinin ardından kültür yolunda incelemeler yapan büyükelçiler ve beraberlerindeki heyetler bölge esnafının adeta yüzünü güldürdü. Bir anda 200’e yakın yabancı konuğu bir arada gören esnaf şaşkınlığını gizlemezken birçok esnafta konuklara çeşitli ikramlarda bulurdu. Bakırcılar çarşısı ve elmacı pazarında büyük oranda alış verişte gerçekleştiren büyükelçiler bölgede adeta esnafın yüzünü güldürdü.